Chi sono I lavoratori dello spettacolo, gli ospiti che duettano con Lo Stato Sociale stasera, giovedì 4 marzo, nella terza puntata del Festival di Sanremo 2021? Si tratta di una delegazione di rappresentati delle diverse categorie e professioni del mondo dello spettacolo, in crisi da un anno a causa della pandemia di Covid.

A parte Sergio Rubini, non è chiaro chi salirà sul palco dell’Ariston in rappresentanza di una delle categorie maggiormente colpite dal virus. “Tutti, nessuno e centomila: sarà un campione rappresentativo, società civile e volti noti” hanno dichiarato i componenti de Lo Stato Sociale nel corso di un’intervista al Corriere della Sera.

Un modo originale per portare all’attenzione degli italiani le difficoltà, in parte note, di tutti coloro che lavorano alla realizzazione di concerti, spettacoli teatrali e cinematografici. Lo stesso Festival di Sanremo era stato al centro di una polemica a causa della iniziale ipotesi, poi svanita, di prevedere la presenza del pubblico, seppur composto da figuranti, nel corso della kermesse canora.

Nel corso di questi 12 mesi, in cui il mondo dello spettacolo è stato pesantemente colpito con la chiusura di sale da concerto, cinema e teatri, sono state molte le iniziative intraprese dagli stessi musicisti in favore di tutte le “maestranze” che lavorano dietro le quinte e che rendono possibile la realizzazione degli spettacoli. Tra queste c’è Scena Unita – Per i lavoratori della musica e del mondo dello spettacolo, una raccolta fondi organizzata dagli artisti stessi che ha permesso di raccogliere più di 2 milioni di euro.

I lavoratori dello spettacolo saranno protagonisti della terza puntata del Festival di Sanremo (qui tutte le notizie sulla kermesse), dove duetteranno con Lo Stato Sociale e Sergio Rubini sulle note del brano Non è per sempre degli Afterhours.

