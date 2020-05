Striscia trasmette un pesante fuorionda di Lilli Gruber su Giovanna Botteri: “Dice una serie di ca*ate”

Striscia la Notizia, la rivalità tra Gruber e Botteri

Giovanna Botteri continua a essere protagonista delle ultime puntate di Striscia la Notizia. Dopo il servizio andato in onda il 28 aprile in cui si dava conto degli attacchi ricevuti sui social dalla giornalista Rai per il look con cui si presenta in video (a detta di alcuni “trascurato”), nell’edizione di ieri, martedì 5 maggio, Valerio Stafelli ha parlato della risaputa e “antica” rivalità della Botteri con la collega Lilli Gruber, oggi conduttrice di Otto e Mezzo su La7.

Anche Lilli Gruber è stata per diversi anni una giornalista Rai. Ed era proprio la stessa Rai di Giovanna Botteri. Dai primi anni ottanta, Gruber ha lavorato per il TGR, il TG2 e il TG1, conducendo le principali edizioni delle testate, ricoprendo come Botteri anche il ruolo di inviata, seguendo per la Rai avvenimenti importanti come il crollo del muro di Berlino e la guerra in Iraq.

“La guerra tra le donne è un logoro cliché che va avanti da secoli” dice Valerio Staffelli nel suo servizio per Striscia la Notizia – “questa sera grazie ai social l’argomento è diventato nuovamente d’attualità vi proponiamo uno scontro che impazzava anni fa: è quello tra due donne intelligenti, aperte e di sinistra: Giovanna Botteri e Lilli Gruber”.

Staffelli nel servizio mette a confronto gli episodi ai tempi in cui le due giornaliste si sono ritrovate a raccontare la guerra a Baghdad.

“E’ il 2003 e l’inviata di guerra Botteri riceve i complimenti per una sua esclusiva mondiale per la prima bomba su Baghdad” dice Valerio Staffelli.

Qualche giorno dopo Lilli Gruber, che anche lei si trovava a Baghdad in qualità di inviata di guerra per il TG1 chiede di poter fare una precisazione: “Allora intanto voglio solo precisare che le immagini che hanno fatto il giro del mondo sono state girate dal mio operatore del TG1 Enrico Bellano”.

Ma non è tutto. Nel servizio di ieri, Striscia la Notizia tira fuori anche fuorionda di Lilli Gruber in cui si sente dire: “Sì, ma dice una serie di cazz***… tra lei e la Botteri che dice da giorni che ci sono migliaia di feriti negli ospedali…”.

Striscia la Notizia, la rivalità tra Lilli Gruber e Giovanna Botteri: qui il servizio completo di Valerio Staffelli

