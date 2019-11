Grande Fratello Vip, Wanda Nara e Pupo opinionisti

Wanda Nara e Pupo sono ufficialmente gli opinionisti del Grande Fratello Vip 4, il reality condotto quest’anno da Alfonso Signorini. La conferma è arrivata direttamente da Mediaset attraverso un comunicato. La casa più spiata d’Italia riaprirà i battenti il prossimo 7 gennaio 2020.

Dopo mesi di voci e indiscrezione, quindi, c’è finalmente l’ufficialità. A condurre la trasmissione sarà Alfonso Signorini, che prende il posto di Ilary Blasi, alla guida delle prime tre edizioni. Confermati anche i due opinionisti, chiamati a commentare le avventure dei Vip rinchiusi all’interno della casa: si tratta di Pupo e Wanda Nara.

Una coppia inedita che potrebbe regalare grandi soddisfazioni agli amanti del trash. Per Pupo si tratta di un ritorno a Mediaset dopo ben 14 anni, quando fu l’inviato de La Fattoria di Barbara d’Urso, nel lontano 2005.

Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini taglia fuori dalla selezione i figli d’arte

Wanda Nara invece è ormai un volto sempre più noto al pubblico del Biscione. La moglie e procuratrice di Mauro Icardi è infatti ospite fisso del programma calcistico Tiki Taka, in onda in seconda serata la domenica su Canale 5.

Questo il comunicato ufficiale di Mediaset sul Grande Fratello Vip 4: “Grande Fratello Vip” scalda i motori e si prepara a tornare da gennaio 2020 in prima serata su Canale 5.

Il reality, prodotto da Endemol Shine Italy, giunto alla quarta edizione nella sua versione celebrities, sarà condotto per la prima volta da Alfonso Signorini. La conoscenza delle dinamiche di gioco e l’esperienza nel mondo della televisione saranno essenziali per tenere le fila dello show, settimana dopo settimana.

Al suo fianco una coppia di opinionisti d’eccezione: Wanda Nara e Pupo (Enzo Ghinazzi). Una coppia inedita ed esplosiva che saprà coinvolgere e divertire il pubblico a casa, senza rinunciare a frecciatine e colpi di scena”.

