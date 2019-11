Grande Fratello Vip, ecco quando parte la quarta edizione

Ci siamo. Il Grande Fratello Vip ha finalmente una data. Atteso per questa stagione autunnale del 2019, il reality show di Canale 5 invece è stato posticipato lasciando a bocca asciutta migliaia di telespettatori che aspettavano trepidanti l’arrivo di altro trash in prima serata.

Novità della quarta edizione vip del Grande Fratello è anche la conduzione. Ilary Blasi ha deciso di dedicare le sue attenzioni a un nuovo (o meglio, vintage) programma – Eurogames – lasciando quindi il posto a un caro collega che l’ha affiancata in qualità di opinionista.

Alfonso Signorini sarà infatti il conduttore della quarta edizione. Ma quando andrà in onda il reality show in salsa vip?

Grande Fratello Vip: ecco quando arriva in tv la quarta edizione

La comunicazione è arrivata tramite Publitalia dopo diverse settimane d’attesa. Pare che il Grande Fratello Vip inizierà ufficialmente martedì 7 gennaio 2020: al rientro dalle vacanze di Natale Canale 5 si prepara quindi a riprendere la programmazione in grande stile.

Non abbiamo ancora certezze sui concorrenti di questa quarta edizione, per cui non sappiamo quali volti celebri del mondo dello spettacolo (e non) varcheranno la porta rossa di Canale 5, ma al posto di Signorini come opinionista è stato fatto il nome di Wanda Nara (e anche di Pupo).

Potrebbero interessarti Imma Tataranni, confermata la seconda stagione: l’annuncio della scrittrice, Mariolina Venezia Stranger Things 4, la quarta stagione farà spazio a quattro nuovi personaggi Danti, chi è l’autore e cantante, ex Two Fingerz, nel cast di Viva Raiplay con Fiorello

Per quanto riguarda i concorrenti, tempo fa secondo alcune prime indiscrezioni il programma avrebbe tagliato fuori i figli d’arte, ovvero coloro che nelle edizioni passate avevano avuto modo di entrare nella casa più spiata d’Italia (personaggi come Mercedesz Henger, Leonardo Tano, Edoardo Ercole e Fabrizia De Andrè).