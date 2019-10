Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini dice di no ai figli d’arte

L’edizione Vip del Grande Fratello sta per arrivare. Alla conduzione quest’anno ci sarà Alfonso Signorini (non più Ilary Blasi, impegnata con Eurogames), che avrebbe deciso di escludere i figli d’arte dal programma.

Stando a quanto riportato da Bitchyf.it, il futuro conduttore (conosciuto più come opinionista) di Canale 5 ha ammesso ai provini sportivi, cantanti, attori, showgirl, personaggi della tv e anche tronisti e reginette di bellezza, ma non i figli d’arte, coloro che nelle edizioni passate avevano avuto modo di entrare nella casa più spiata d’Italia.

Le prime indiscrezioni parlano di personaggi come Mercedesz Henger, Leonardo Tano, Edoardo Ercole e Fabrizia De Andrè (che avrebbe dovuto partecipare con la sorella Francesca nella precedente edizione del GF e poi, poco prima di varcare la soglia rossa, si è tirata indietro lasciando le luci della ribalta alla sorella) che sono stati scartati come possibili concorrenti del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip, i nomi dei primi quattro concorrenti

Intanto Blogo ha rivelato i primi nomi dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Si tratta di Antonella Elia, che ha già movimentato le serate di Canale 5 partecipando all’Isola dei Famosi e litigando con Aida Yespica, oppure partendo per l’avventura di Pechino Express con Jill Cooper.

Un altro nome saltato fuori come possibile concorrente è quello di Paola Di Benedetto che, dopo il flirt con Francesco Monte all’Isola dei Famosi, è attualmente fidanzata con Federico Rossi (del duo Benji e Fede).

Adriana Volpe è un’altra papabile concorrente, il suo nome è spesso associato a quello di Giancarlo Magalli e alle loro costanti liti. Infine anche il conduttore Michele Cucuzza potrebbe prendere parte al GF Vip.

Potrebbero interessarti L’ultimo addio a Nadia Toffa, perché Ilary Blasi, Miriam Leone e Teo Mammucari erano assenti Anticipazioni Uomini e Donne: puntata di oggi, 2 ottobre 2019 | Trono classico o over? Ascolti tv martedì 1 ottobre 2019: qual è stato il programma più visto di ieri

Inoltre, ancora in forse c’è anche Giovanni Scialpi: non è stato confermato il suo nome, per cui dovremo attendere.

L’edizione Vip del Grande Fratello dovrebbe partire a novembre, salvo imprevisti.