Grande Fratello Vip, annunciata la prima concorrente ufficiale

Rita Rusic è la prima concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip. L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, oggi produttrice cinematografica di stanza a Miami, prenderà parte all’edizione Vip del Grande Fratello, questa volta condotto da Alfonso Signorini.

Il reality show di Mediaset vedrà Signorini affiancato da due opinionisti: Wanda Nara e Pupo.

Rita Rusic è dunque il primo nome ufficiale della nuova edizione vip. Sui profili social del noto reality si legge: “L’esplosiva Rita Rusic, produttrice musicale e cinematografica, è la prima concorrente ufficiale”.

L’esplosiva Rita Rusić, produttrice musicale e cinematografica, è la prima concorrente ufficiale di #GFVIP! @ritarusic pic.twitter.com/Hyeul29MbT — Grande Fratello (@GrandeFratello) 3 dicembre 2019

Sulle pagine del settimanale Chi, Rita Rusic ha commentato la sua partecipazione al Grande Fratello Vip: “La mia è stata una scelta estrema, per me è una vera bomba, avevo giurato a me stessa che non sarei mai entrata in un reality. Ma Alfonso Signorini mi voleva, era disposto a tutto pur di avermi. E questo è quello che desidero, sempre, nella vita sentimentale, nel lavoro, in tutto: la passione. Se vedo una grande passione, quello in me muove qualcosa!

Il programma partirà martedì 7 gennaio, subito dopo il rientro dalle vacanze natalizie.

Rita Rusic, chi è la prima concorrente del Grande Fratello Vip

Rita Rusic ha affiancato l’ex marito all’inizio della sua carriera, producendo diversi film (tra cui La vita è bella) ma, in seguito al divorzio (avvenuto nel 2000), la Rusic ha coltivato la propria carriera di produttrice fondando la Rita Rusic Company con la quale ha prodotto, ad esempio, Scusa se ti chiamo amore.

Potrebbero interessarti I Medici 3, le anticipazioni della terza puntata in onda il 9 dicembre Chiara Ferragni, la dura risposta al Codacons che non la vuole a Sanremo 2020 Daniel Sharman, chi è l’attore che interpreta Lorenzo Il Magnifico ne I Medici 3

Mamma di due figli, Vittoria e Mario, avuti dal matrimonio con Vittorio, Rita è pronta a lanciarsi in una nuova esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia.

La produttrice è certa che la sua presenza non annoierà il pubblico da casa. “Ho questa cosa dentro, questa voglia di provocare, perché di base voglio o vorrei comunicare questo mio desiderio di grande libertà, di voler essere come voglio, che è il lusso estremo. Sono single, sono libera e, quindi…spero di trovare nella Casa qualcuno che sia interessante, spero che tutto questo mi intrighi e mi prenda. Ma sicuramente sarà così perché lì non hai distrazioni”, ha dichiarato sulle pagine di Chi.

E, mentre Rita Rusic è stata confermata, il mistero attorno agli altri concorrenti s’infittisce. In molti vociferano che nella casa più spiata d’Italia potrebbero entrare personaggi come Loredana Lecciso, Paola Di Benedetto, Michele Cucuzza e Adriana Volte, ma niente è stato ancora confermato da Mediaset.