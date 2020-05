Facciamo che io ero un’altra volta, il cast del programma condotto da Virginia Raffaele

Torna in replica su Rai 2 il meglio di Facciamo che io ero – Un’altra volta, il programma condotto e ideato da Virginia Raffaele che la vede dare il meglio di sé tra imitazioni e chiacchierate con ospiti importanti del mondo dello spettacolo. Questo è stato il suo primo one woman show, andato in onda per la prima volta nel 2017 e il cui successo è stato così alto da essere riproposto, con la formula del “meglio di”, in replica su Rai 2. E quest’anno, complice anche il Coronavirus, il programma torna in replica su Rai 2, a partire da lunedì 25 maggio 2020 in prima serata. Ma chi vediamo nel cast oltre a Virginia Raffaele?

Tutto su Facciamo che io ero un’altra volta, lo show di Virginia Raffaele

Facciamo che io ero un’altra volta, il cast

Da questa sera, su Rai 2 torna Virginia Raffaele a condurre Facciamo che io ero – Un’altra volta, il meglio del suo programma, un one woman show che ha intrattenuto il pubblico della Rai per la prima volta nel 2017. Ma Virginia non è mai stata da sola: al suo fianco come braccio destro ha scelto Fabio De Luigi, attore portato per la commedia il cui compito, in questo programma, è quello di badare alle molteplici personalità che abitano in Virginia.

Come ben sappiamo, la Raffaele ha un debole per le imitazioni e non mancheranno tra le più celebri infatti quella a Ornella Vanoni e tante altre che l’hanno resa famosa sul piccolo schermo e anche sui social. Facciamo che io ero un’altra volta vi aspetta lunedì 25 maggio 2020 in prima serata di nuovo su Rai 2.

Tutti gli ospiti di Facciamo che io ero un’altra volta

