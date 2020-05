Virginia Raffaele, Facciamo che io ero un’altra volta: lo show in onda su Rai 2

Virginia Raffaele, una delle comiche più note nel panorama italiano, torna su Rai 2 con il meglio di “Facciamo che io ero”, il suo primo one woman show. Questa sera, lunedì 25 maggio 2020, in “Facciamo che io ero un’altra volta” rivedremo quindi tutti i momenti più esilaranti e innovativi di quel “circo contemporaneo” fatto di barzellette, canzoni, recitazione, slittando tra realtà e fantasia con protagonista la brava e bella Virginia Raffaele, che ricopre tantissimi ruoli diversi: sarà una performer, una comica, un’attrice, una caratterista, una cantante, una ballerina e tanto altro. Ma non sarà da sola. Vediamo insieme quali sono le anticipazioni e gli ospiti di Facciamo che io ero un’altra volta, in onda lunedì 25 maggio 2020 in prima serata su Rai 2.

Virginia Raffaele, Facciamo che io ero un’altra volta: ospiti e anticipazioni

Partiamo dalle origini: Facciamo che io ero è un programma televisivo, un varietà andato in onda per la prima volta nella primavera del 2017 e che ha visto la conduzione di Virginia Raffaele, con la collaborazione di Fabio De Luigi. Il programma è andato in onda per quattro settimane con quattro puntate. Nel 2019, poi, Rai 2 ha mandato in onda il meglio del programma, Facciamo che io ero – Un’altra volta, riproposto poi anche nel 2020.

La Raffaele, oltre a essere la voce narrante e la protagonista del programma, è anche la mente che si cela dietro l’idea del programma. Di fatto, lo show è incentrato sulle celebri imitazioni e nel corso delle puntate Virginia Raffaele interpreta tantissimi personaggi noti, alcuni già conosciuti per le sue imitazioni e altri totalmente inediti. Inoltre, il programma si è arricchito di diversi ospiti del mondo dello spettacolo. E, siccome stasera 25 maggio va in onda nuovamente il meglio del suo programma, Virginia Raffaele ha esordito sui social dando appuntamento con gli ospiti della serata: “Vi aspetto con Gabriel Garko, Ornella Vanoni, Patty Pravo, Roberto Bolle e tanti altri amici”.

Virginia Raffaele, Facciamo che io ero un’altra volta, dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere Facciamo che io ero un’altra volta? Il programma condotto da Virginia Raffaele viene trasmesso in prima serata, dalle ore 21:25, su Rai 2 lunedì 25 maggio 2020 in replica. Il secondo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 2 del telecomando, al tasto 502 per la versione HD e al tasto 102 per il decoder di Sky. Chi vuole seguire in diretta streaming il programma potrà farlo via RaiPlay: la piattaforma della Rai consente anche di recuperare in un secondo momento i programmi andati in onda in tv, grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti Bianca Guaccero in diretta: "Come si fa a igienizzare la passera?" | VIDEO Emigratis, Pio e Amedeo su Italia 1 con la replica della terza stagione: anticipazioni 25 maggio Facciamo che io ero un’altra volta, il cast del programma condotto da Virginia Raffaele