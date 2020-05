Facciamo che io ero un’altra volta, il one woman show di Virginia Raffaele: tutti gli ospiti di stasera

Questa sera torna in replica su Rai 2 il Facciamo che io ero un’altra volta, il one woman show condotto e interpretato da Virginia Raffaele, uno dei volti comici più amati. Ha toccato l’apice partecipando al Festival di Sanremo qualche anno fa e adesso è uno dei volti più acclamati della televisione. A Virginia Raffaele quindi il compito di intrattenere gli italiani, anche se in replica con il suo programma Facciamo che io ero – Un’altra volta. Questa sera, 25 maggio 2020, vedremo andare in onda una raccolta dei momenti migliori del programma, andato in onda per la prima volta nel 2017. Ma quali saranno gli ospiti?

Tutto su Facciamo che io ero un’altra volta, lo show di Virginia Raffaele

Virginia Raffaele, Facciamo che io ero un’altra volta: gli ospiti e le imitazioni

In questa puntata in replica di Facciamo che io ero un’altra volta vedremo alcuni volti del mondo dello spettacolo affiancare Virginia Raffaele. Partiamo dal suo braccio destro, Fabio De Luigi, che l’ha accompagnata in tutte le puntate. Ma in quella che va in onda questo lunedì, 25 maggio, vedremo invece alcuni ospiti importanti che la Raffaele ha avuto la premura di annunciare via social: “Vi aspetto con Gabriel Garko, Ornella Vanoni, Patty Pravo, Roberto Bolle e tanti altri amici!”.

Quindi questa sera spazio ad attori, cantanti, ballerini e chi più ne ha più ne metta. In genere, nelle precedenti puntate del meglio di, abbiamo visto anche altri personaggi che probabilmente la Rai manderà in replica nelle prossime settimane: quindi aspettatevi anche l’arrivo di Tiziano Ferro, Carla Fracci, Sabrina Ferilli, Francesco Gabbani, Fiorella Mannoia e Malika Ayane. Virginia Raffaele vi aspetta con Facciamo che io ero un’altra volta questa sera, lunedì 25 maggio 2020, in replica su Rai 2.

