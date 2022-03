Chi è Emy Buono, la Pupa de La Pupa e il Secchione 2022

Chi è Emy Buono, la concorrente che partecipa come Pupa a La Pupa e il Secchione 2022? Il programma torna in prima serata su Italia 1 e vede alla conduzione una new entry, quale Barbara d’Urso. Volto amatissimo di Canale 5, Barbarella si è cimentata in una nuova avventura destreggiandosi tra Pupe e Pupi, Secchione e Secchioni. Ma chi è Emy Buono? Cosa sappiamo sul suo conto? Quanti anni ha? E quali sono i suoi trascorsi sentimentali? È su Instagram? Scopriamolo insieme.

Chi è Emy Buono: età, programmi TV, Instagram

Emilia, per tutti Emy, Buono è nata a Napoli nel 1998, città in cui attualmente vive insieme a mamma e nonna, donne importantissime nella sua vita. Ma in quale programma TV è già apparsa? Gli appassionati di Discovery+ l’avranno già riconosciuta, perché Emy ha partecipato all’edizione 2021 di Ti spedisco in convento. Si è messa alla prova, insieme ad altre concorrenti, resistendo all’interno di un convento sulla costa amalfitana senza smartphone e alcolici per settimane. Un’esperienza che le ha permesso di aumentare il suo numero di follower su Instagram, già piuttosto consistente. Riguardo le sue precedenti storie d’amore, non sappiamo chi abbia frequentato. Durante l’esperienza in Ti spedisco in convento, Emy ha spiegato di corteggiare gli uomini sposati. Nel 2022 è arrivata l’occasione di partecipare a La Pupa e il Secchione, dove gareggia come Pupa. Durante la prima puntata del programma, le è stato assegnato il trio insieme al secchione Alessandro De Meo e la Pupa Asia Valente.

Dove vedere La Pupa e il Secchione 2022? Il programma arriva in prima serata, a partire dalle 21:20, su Italia 1 ogni martedì. La prima puntata è andata in onda martedì 15 marzo 2022 e, per la prima volta, alla conduzione figura Barbara d’Urso. Per seguire in diretta televisiva il programma, che quest’anno si tinge di note da reality show, bisognerà sintonizzarsi al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre oppure al tasto 506 per la versione HD sui vecchi decoder. Chi invece vuole seguire il programma in diretta streaming può accedere via desktop a MediasetPlay, oppure scaricare l’App che consente di seguire da smartphone e tablet le puntate in onda. Chi invece vuole recuperare la messa in onda delle puntate precedenti, può farlo sempre tramite MediasetPlay grazie alla funzione on demand.