La Pupa e il Secchione 2022: cast, partecipanti, quante puntate e streaming

La Pupa e il Secchione torna con un’edizione completamente rinnovata per il 2022, a partire dalla conduttrice che approda in prima serata su Italia 1. Barbara d’Urso ha deciso di prendere in mano le redini del programma e reinterpretarlo a modo suo, regalando di settimana in settimana un vero e proprio esperimento televisivo. Quello proposto da Barbarella è infatti un format che unisce sia l’ambiente iconico del programma che i contenuti tipici da reality show. Un mix interessante che saprà sicuramente catturare l’interesse dei telespettatori Mediaset. Ma chi fa parte del cast? Quali sono le pupe e quali i secchioni di questa nuova edizione? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su La pupa e il Secchione 2022.

Cast: chi sono le pupe e i secchioni, opinionisti e conduttrice

Chi è la conduttrice de La pupa e il Secchione 2022 l’abbiamo già detto ma non fa male ripeterlo. Barbara d’Urso ha voluto cimentarsi in una nuova esperienza televisiva, reduce da Domenica Live e Pomeriggio Cinque sul canale principale di casa Mediaset. Spostandosi su Italia 1, il suo compito è quello di rivisitare un format popolare, arrivato in Italia per la prima volta nel 2006. “Sarà improntato sul reality, ma anche sullo show, ci saranno lo studio e il pubblico. Le dinamiche fra i due mondi, pupe e “secchioni e viceversa, avverranno dentro la villa, ma anche all’esterno. Sarà una cosa nuova e intrigante”, ha raccontato la conduttrice a TV Sorrisi e Canzoni.

Per quanto riguarda invece il cast, sappiamo che i concorrenti saranno in totale 22, quindi andranno a comporre 11 coppie divisi equamente tra pupe e secchioni. Quest’anno ad aggiungere una marcia in più è il coinvolgimento di concorrenti VIP. Tra i primi nomi del cast spuntano i seguenti:

Flavia Vento, Pupa

Paola Caruso, Pupa

Francesco Chiofalo, Pupo

Aristide Malnati, Secchione

Nicolò Scalfi, Secchione

Gianmarco Onestini, Secchione

Non è stato ancora annunciato il cast completo del programma. Barbara d’Urso non sarà da sola: al suo fianco avrà tre opinionisti presenti tutte le puntate. Si tratta di: Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge.

La Pupa e il Secchione 2022: quante puntate

Il reality show arriva in prima serata su Italia 1 a partire da martedì 15 marzo 2022, con la conduzione della già menzionata Barbara d’Urso. Quante puntate dura La pupa e il Secchione ve lo sveliamo subito. Il programma Mediaset prevede un totale di otto puntate, una in onda a cadenza settimanale, in prima serata su Italia 1. Di seguito vi riportiamo la scaletta della messa in onda, che potrebbe variare in base a possibili imprevisti di palinsesto:

Prima puntata: 15 marzo 2022

Seconda puntata: 22 marzo 2022

Terza puntata: 29 marzo 2022

Quarta puntata: 5 aprile 2022

Quinta puntata: 12 aprile 2022

Sesta puntata: 19 aprile 2022

Settima puntata: 26 aprile 2022

Ottava puntata: 3 maggio 2022

La finale de La pupa e il secchione 2022 dovrebbe quindi svolgersi martedì 3 maggio 2022.

Streaming e TV

Ma dove vedere in streaming e TV La pupa e il secchione 2022? Come anticipato, il programma va in onda ogni martedì sera, a partire dal 15 marzo, su Italia 1 a partire dalle ore 21:20. Per seguire in chiaro il reality show condotto da Barbara d’Urso è necessario sintonizzarsi al canale 6 di Mediaset, disponibile anche al canale 506 per la versione HD (anche dopo il cambio decoder). Chi invece vuole seguire il programma in diretta streaming può accedere gratuitamente, previa registrazione, a MediasetPlay. La piattaforma è disponibile da desktop, ma anche tramite App sia per smartphone e tablet che per Smart TV. Inoltre, grazie alla funzione on-demand, è possibile recuperare gli episodi già andati in onda.