Chi è Asia Valente, la Pupa de La Pupa e il Secchione 2022

Chi è Asia Valente, la concorrente che partecipa come Pupa a La Pupa e il Secchione 2022? Il programma è partito in prima serata su Italia 1 con la conduzione di Barbara d’Urso e in gara vede undici coppie miste, composte da Pupe, Pupi, Secchione e Secchioni. Ma cosa sappiamo su Asia Valente? Quanti anni ha? Da dove viene?

Chi è Asia Valente: età, programmi TV, Instagram

Asia Valente è nata a Benevento, classe 1996 ed è alta 173 cm. Si è trasferita a Milano dopo aver concluso le scuole superiori e ha partecipato a svariati programmi televisivi prima di approdare a La Pupa e il Secchione 2022. Ad esempio ha preso parte all’edizione 2017 di Saranno Isolani ed è apparsa in una puntata di Ciao Darwin. Essendo un’influencer molto seguita sui social, nel 2020 è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, anche se la sua permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia è durata molto poco. Delle sue relazioni passate, sappiamo che è stata legata a Dark Side/Side Baby aka Arturo Bruni, dopodiché ha avuto una storia d’amore con il cantante Gallagher. Nel 2022 è entrata nel programma La pupa e il secchione e gareggia come Pupa.

