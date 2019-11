Domenica In, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 3 novembre 2019

Anche questa settimana, su Rai 1, Mara Venier è pronta a fare compagnia a milioni di italiani con il suo Domenica In: per la sua ottava puntata stagionale, infatti, il celebre programma pomeridiano avrà, secondo le anticipazioni, un parterre di ospiti di assoluto livello.

In diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, interverranno grandi nomi del mondo dello spettacolo e della musica, ma anche personalità legate al mondo della cronaca e dell’attualità. Mara Venier, come sempre, farà da padrona di casa per una serie di interviste: alcune divertenti, altre intime e personali. Vediamo chi saranno gli ospiti di oggi.

Domenica In, gli ospiti della puntata di oggi 3 novembre

Un’intervista attesa dallo scorso 29 settembre, e che finalmente si terrà nel pomeriggio di oggi, 3 novembre 2019. Stiamo parlando di Alberto Urso, il cantante vincitore di Amici 18. La sua ospitata era stata bloccata dalla Rai: anche se il motivo non è mai stato reso noto, pare che sia stato perché all’epoca Urso era uno dei coach di Amici Celebrities, e viale Mazzini non voleva dare troppa visibilità a una trasmissione della concorrenza.

Adesso che il talent in versione vip di Canale 5 è finito, Alberto Urso può finalmente partecipare a Domenica In. Nel corso dell’intervista di Mara Venier, il cantante presenterà il suo nuovo album intitolato Il Sole ad Est, uscito lo scorso 31 ottobre, e parlerà del suo tour appena concluso.

Tra gli altri ospiti di Domenica In, grande attesa per la presenza in studio di Massimo Boldi, che sicuramente regalerà risate e grande divertimento. Il comico, 74 anni, è finito recentemente sulle riviste di gossip per la sua nuova relazione sentimentale con una ragazza di 34 anni più giovane di lui. Spazio poi ovviamente ai suoi progetti lavorativi futuri.

Nel corso della puntata di oggi, interverranno nella trasmissione di Mara Venier i protagonisti della trasmissione Maledetti amici miei di Rai 2, vale a dire gli attori Sergio Rubini, Alessandro Haber, Giovanni Veronesi e Rocco Papaleo.

Dove vedere la puntata di Domenica In in tv e streaming? La trasmissione va in onda in chiaro su Rai 1, a partire dalle ore 14, e in live streaming su RaiPlay.it.

