Daydreamer – Le ali del sogno, le anticipazioni della puntata in onda oggi 11 giugno su Canale 5

Su Canale 5, al posto di Uomini e Donne, arriva una nuova serie televisiva turca ad intrattenere il pubblico con protagonista Can Yaman, volto già conosciuto per aver recitato in Bitter Sweet. A partire da mercoledì 10 giugno, alle ore 14:45, la nuova serie televisiva turca intitolata Daydreamer – Le ali del sogno, intratterrà il pubblico di Canale 5 dal lunedì al venerdì.

La serie, in onda in prima assoluta, è un incontro di emozioni, intrighi e passione il cui protagonista indiscusso è il sex symbol Can Yaman, che qui interpreta Can Divit, un fotografo di talento e dallo spirito ribelle che ama i viaggi e la natura. Tornato nella capitale, Can rileva l’attività di famiglia, una celebre agenzia pubblicitaria, e dovrà gestirla con il fratello Emre, un uomo serio e dedito al lavoro. La storia di questi due ragazzi s’intreccia a quella della sognatrice Sanem Aydin (interpretata da Demet Ozdemir), che vuole diventare una scrittrice famosa e trasferirsi alle Galapagos. La ragazza lavora nella drogheria di famiglia ma, cercando indipendenza, trova lavoro nell’agenzia dove lavora sua sorella. Ed è qui che conoscerà Can. Nel cast della serie troviamo un altro volto amato in Bitter Sweet, quello di Oznur Serceler, che qui interpreta Leyla, la sorella di Sanem. Vediamo le anticipazioni della giornata di oggi, 11 giugno 2020.

Daydreamer, Le ali del sogno: le anticipazioni della puntata in onda l’11 giugno

Cosa è successo nella precedente puntata? Nella prima puntata abbiamo conosciuto Sanem, un’aspirante scrittrice decisa a sfuggire al matrimonio combinato dalla sua famiglia. La ragazza, per ottenere indipendenza, ha trovato un posto di lavoro nell’agenzia dove lavora sua sorella maggiore Leyla. Assunta come segretaria, Sanem viene invitata alla festa dei 40 anni della Fikri Harika e lei non sta più nella pelle. Quando poi la festa si trasformerà in un disastro, Sanem inizierà a pentirsi di aver accettato. Un’ex dipendente dell’agenzia, Aylin, mette in cattiva luce Aziz facendo una scenata in grande stile, una vendetta ben orchestrata dalla nemica giurata della famiglia Divit.

Nella puntata dell’11 giugno, dove qui trovare una breve clip di Mediaset, a Daydreamer – Le ali del sogno invece vedremo Can rientrare a Instanbul, pronto a festeggiare i 40 anni dell’azienda di famiglia. Il ragazzo però sta per scoprire perché suo padre vuole andare in pensione e perché abbia voluto lasciargli di fretta e furia le redini dell’azienda. Il segretario di Divit senior, dopo la piazzata di Aylin, ha confessato al giovane fotografo la verità sulle azioni del padre, che si è concesso una crociera nel frattempo. L’uomo pare non goda più di buona salute, in più è convinto che nell’azienda ci sia una talpa e sarà compito di Can capirne l’identità. Daydreamer vi aspetta su Canale 5 dalle ore 14:45.

Potrebbero interessarti Demet Ozdemir, chi è Sanem di Daydreamer: carriera e vita privata Temptation Island 2020, nel cast vip e nip quest'anno: l'indiscrezione Giletti: “Fazio? Io faccio inchieste, lui fa intrattenimento”