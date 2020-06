Demet Ozdemir, chi è Sanem di Daydreamer: carriera, vita privata

Demet Ozdemir è un’attrice turca che è arrivata sui nostri piccoli schermi con la serie tv Daydreamer, Le ali del sogno, una fiction che la vede al fianco di Can Yaman, sex symbol con il quale si vocifera abbia avuto una relazione d’amore. In Daydreamer, Ozdemir interpreta Sanem, la protagonista. Nata il 26 febbraio 1992, Ozdemir è nata e cresciuta in Turchia, ma pare che abbia origini bulgare. Si è trasferita a Istanbul insieme alla madre e ai suoi fratelli (lei è la figlia minore) quando aveva 7 anni, dopo il divorzio de genitori. Inizia come ballerina di danza moderna, una vocazione che l’ha portata a esibirsi anche per la cantante Bengu e successivamente ad unirsi al gruppo di ballerini per il gruppo musicale Efet Kizlari.

Dopodiché si è avvicinata al mondo della recitazione a soli 10 anni. Il suo primo grande ruolo è arrivato nel 2013, quando le affidano il ruolo da protagonista nella serie “Sana Bir Sir Verecegim”. Da quel momento, il successo ha continuato a bussare alla sua porta. Oltre che attrice, Demet Ozdemir è anche modella, super seguita sui social, diventata testimonial di una serie di importanti marchi.

Riguardo la sua vita sentimentale, Demet è molto discreta a riguardo, ma in tanti le hanno attribuito una presunta storia con Can Yaman, con il quale si trova a recitare fianco a fianco nella serie tv Daydreamer. I due, però, hanno sempre smentito il flirt, quindi non c’è nulla d’ufficiale. La serie tv ha avuto un grande successo non soltanto in Turchia ma anche all’estero, di fatto è arrivata anche su Canale 5.

L’attrice ha avuto una storia con il collega Seckin Ozdemir fino al 2018. Dopo essersi lasciati, entrambi hanno smesso di seguirsi sui social e hanno rimosso ogni traccia della loro storia dai propri account. Qui potete trovarla su Instagram.

Potrebbero interessarti Daydreamer – Le ali del sogno, le anticipazioni della puntata in onda oggi 11 giugno su Canale 5 Temptation Island 2020, nel cast vip e nip quest'anno: l'indiscrezione Giletti: “Fazio? Io faccio inchieste, lui fa intrattenimento”