Come sorelle: cosa è successo nella sesta puntata

Cosa è successo nella sesta puntata di Come sorelle, la serie tv turca in onda in prima serata su Canale 5? Nella sesta puntata, in onda il 14 agosto 2020, Azra uscirà allo scoperto. La ragazza racconterà la sua storia alle “sorelle”, che reagiranno in modo inaspettato. Azra dirà tutto anche a Mehir, che dovrà decidere se dichiararle cosa prova per lei. Cahide scoprirà la verità sull’omicidio di Tekin tramite Cemal e sarà un duro colpo per la donna. Cemal tenterà di approfittare della situazione.

Dall’altra parte, le tre ragazze (Ipek, Deren e la vera Cilem) decidono di incontrare Cahide. Ma durante la cena con la loro madre, le loro emozioni saranno molto diverse. Mentre Cahide dovrà confrontarsi con le tre figlie, che desiderano conoscere la verità sul loro padre, Cemal giocherà la sua ultima carta. L’uomo, infatti, tenterà il tutto e per tutto per convincere Cahide a sposarlo. Infine, Deren si troverà costretta a fare i conti con i propri sentimenti per Kenan, mentre Ipek sarà in difficoltà con Sinan. Infatti, il segreto delle tre sorelle non sarà più al sicuro.

Quante puntate

Abbiamo visto cosa è successo nella sesta puntata di Come sorelle, ma quante puntate sono previste per la soap in prima visione su Canale 5? La serie tv è composta da otto episodi, trasmessi in prima serata su Canale 5 ogni mercoledì sera in prima visione assoluta. Il titolo originale di Come sorelle è Sevgili Geçmis ed è stata realizzata da İnci e İsmail Gündoğdu, i principali produttori turchi che hanno già realizzato successi come Cherry Season e Bitter Sweet. Ma quando va in onda e quando finisce Come sorelle? La nuova fiction turca Come sorelle va in onda dall’8 luglio, in prima visione su Canale 5 con un episodio alla settimana. In totale sono previste otto puntate. Di seguito la programmazione di Come sorelle da quando inizia a quando finisce:

Prima puntata: mercoledì 8 luglio 2020 ore 21,20

Seconda puntata: mercoledì 15 luglio ore 21,20

Terza puntata: mercoledì 22 luglio 2020 ore 21,20

Quarta puntata: mercoledì 29 luglio 2020 ore 21,20

Quinta puntata: mercoledì 5 agosto 2020 ore 21,20

Sesta puntata: venerdì 14 agosto 2020 ore 21,20

Settima puntata: venerdì 21 agosto 2020 ore 21,20

Ottava puntata: mercoledì 26 agosto 2020 ore 21,20

Attenzione: la programmazione di Canale 5 è soggetta a variazioni.

