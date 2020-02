Grande Fratello Vip, squalificata Clizia Incorvaia

Colpo di scena al Grande Fratello Vip: Clizia Incorvaia è stata squalificata dal reality di Canale 5 nel corso della puntata di ieri, 24 febbraio 2020. A causare la sua eliminazione del gioco le pesanti frasi dette durante la lite con un altro concorrente, Andrea Denver.

La giovane influencer aveva infatti fatto riferimento al pentito di mafia Tommaso Buscetta dicendo: “Tu sei pentito, un Buscetta e io non parlo con i Buscetta. Io non parlo con i pentiti”. Parole molto pesanti che avevano provocato una violenta indignazione da parte del pubblico che segue la trasmissione.

Una brutta pagina di tv registrata durante un acceso confronto con Denver, “colpevole” di aver fatto il suo nome durante le nomination. Il riferimento a Buscetta con quel tono, per una cosa poi di poco conto, non è piaciuto agli autori del programma, i quali hanno deciso di squalificare Clizia Incorvaia.

“Mi dispiace, non so perché l’ho detto – ha spiegato piangendo l’ex moglie di Francesco Sarcina al conduttore Alfonso Signorini – io vengo da una famiglia che ha sempre lottato contro la mafia, morivano le persone per strada, io queste cose le conosco. Non so come mai mi sia successo, merito di uscire”.

Prima di lasciare la casa del Grande Fratello Vip, la Incorviaia ha saluto separatamente Paolo Ciavarro, il giovane con il quale aveva intrapreso una relazione durante il reality: “Scusa se ti ho messo in imbarazzo”. ha detto la ragazza prima di lasciare definitivamente la Casa di Canale 5.

