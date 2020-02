Chi vuol essere milionario, le anticipazioni della puntata del 26 febbraio

Torna stasera, 26 febbraio 2020, Chi vuol essere milionario, lo storico quiz di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Il game show più popolare al mondo riparte con il quinto dei sette appuntamenti di questa nuova stagione. Nuovi concorrenti sono dunque pronti ad affrontare la loro scalata verso il milione. Ma quali sono le anticipazioni della puntata di oggi, 26 febbraio, di Chi vuol essere milionario? Scopriamolo insieme.

In questa nuova edizione del popolare format abbiamo assistito a un momento storico, vale a dire la vittoria di un milione di euro da parte del giovane Enrico Remigio. Si tratta soltanto del quarto concorrente nella storia del celebre quiz di Canale 5 a portare a casa la vittoria massima.

Ricordiamo qual è stata l’ultima domanda che Gerry Scotti ha posto al giovane campione e che ha tenuto incollati davanti allo schermo milioni di italiani: Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l’ultimo uomo che mise piede sulla luna?”. Le opzioni di risposta erano quattro: “Il simbolo della pace”, “le iniziali della figlia”, “God bless America” e “Gene was here”. La risposta corretta era “le iniziali della figlia”. E Remigio l’ha azzeccata.

Un momento che passerà alla storia della tv, considerando quanti pochi concorrenti finora hanno vinto l’ambito milione. Nella puntata della scorsa settimana, invece, abbiamo assistito ad alcune vincite minori, come quella da 20 mila euro di Alessandro Limaroli o del 18enne umbro, Marco Mancini.

La nuova edizione di Chi vuole essere milionario va in onda su Canale 5 in prima serata per ben sette puntate. Tra le novità più interessanti ricordiamo l’introduzione tra gli aiuti dello Switch, vale a dire la possibilità di cambiare la domanda, che va a sostituire “l’aiuto del pubblico”.

Lo Switch in realtà era già stato introdotto nel 2007, ma era stato rimosso dal regolamento nel 2009. “Torna lo switch perché ognuno di noi, pur preparatissimo, ha un tema in cui non è ferrato. Magari segue tutti gli sport, tranne che il calcio, per esempio…”, ha spiegato Gerry Scotti a Tv Sorrisi e Canzoni.

Appuntamento dunque con Chi vuol essere milionario questa sera, 26 febbraio 2020, su Canale 5 in prima serata dalle 21.20 circa con la quinta puntata del quiz.

