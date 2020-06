Chernobyl: quante puntate sono, durata, quando finisce

Chernobyl è la serie di successo prodotta da Sky ed HBO in onda su La7 per la prima volta in chiaro da giovedì 18 giugno 2020 in prima serata. La miniserie, pluripremiata, ripercorre le vicende legate alla famosa centrale nucleare nell’ex Unione Sovietica, esplosa nel 1986 a 120 chilometri da Kiev, a 33 anni da quella tragedia. Ma quante puntate ha Chernobyl? Quando finisce? Qual è la durata? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Quante puntate

La miniserie Chernobyl che dopo il successo su Sky si prepara a debuttare in chiaro su La7 in prima serata dal 18 giugno, è composta da cinque episodi. I telespettatori potranno seguirli nell’arco di tre serate evento: la prima il 18 giugno, con i primi due episodi, la seconda puntata va in onda su La7 giovedì 25 giugno sempre in prima serata, con l’attesissimo epilogo che sarà trasmesso giovedì 2 luglio. Tre grandi prime serate assolutamente da non perdere.

La trama completa

Durata

Ogni puntata delle cinque che compongono la serie tv che racconta il disastro nucleare di Chernobyl ha una durata che va dai 60 ai 72 minuti.

Quando finisce

La serie va in onda in chiaro su La7 in tre prime serate evento. Il debutto con i primi due episodi il 18 giugno dalle 21.15, poi si prosegue il 25 giugno sempre in prima serata, con l’epilogo che andrà in onda giovedì 2 luglio.

Chernobyl quante puntate: la trama

La notte del 26 aprile 1986, all’una, 23 minuti e 45 secondi, una prima esplosione distrusse il reattore Rbmk-1000 del blocco 4 nella centrale elettronucleare “Vladimir Il’ič Lenin”, a pochi chilometri da Černobyl, in Ucraina. A oggi è il più grave incidente mai verificatosi in una centrale nucleare insieme a quello di Fukushima del marzo 2011, classificato di livello 7 (“catastrofico”) dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica.

Chernobyl – La Serie è la ricostruzione di una storia tra errori e menzogne, che hanno contribuito a causare il peggior disastro nucleare di sempre. Nel cast Jared Harris, Stellan Skarsgård, Emily Watson, Ludmilla Ignatenko, Anatoly Dyatlov. A interpretare Gorbaciov, invece, c’è l’attore scandinavo David Dencik. La miniserie è diretta da Craig Mazin, che ne è stato anche lo sceneggiatore.

La storia vera del disastro nucleare

Tra bugie e viltà, coraggio e tenacia, fallimento e nobiltà umana, la serie racconta come e perché accadde ciò che sembrava impossibile, approfondendo le commoventi e straordinarie storie degli eroi che rischiarono la vita per arginare la catastrofe. Chernobyl la serie ha vinto ben tre Emmy Awards (miglior miniserie, miglior regista di una miniserie o un film per la tv e miglior sceneggiatura di una miniserie o film per la tv) , due Golden Globe (miglior serie limitata e miglior attore non protagonista a Stellan Skarsgard) e un Grammy Award per la miglior colonna sonora originale. Appuntamento con la miniserie Chernobyl in tre puntate su La7 in prima serata dal 18 giugno.

Chernobyl, dove vedere la miniserie: tv e streaming

Dove vedere Chernobyl? La miniserie viene trasmessa in chiaro per la prima volta su La7, che potete trovare al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre, oppure al tasto 507 per la versione HD. Altrimenti, chi vuole seguire in diretta streaming la miniserie tramite pc, smartphone e tablet può trovarla anche su La7.it. La serie tv è stata portata in Italia dapprima da Sky Altantic, che l’ha trasmessa in anteprima. Chi infatti dispone di NOWTV può recuperare gli episodi anche sulla piattaforma streaming di Sky.

