Chernobyl, la miniserie evento arriva su La7: trama, cast, streaming

Chernobyl, miniserie acclamata da pubblico e critica, che ha fatto incetta di premi, arriva in chiaro su La7 a partire da giovedì 18 giugno 2020. La serie è composta da cinque episodi e racconta l’orrore che ha segnato la storia del nostro pianeta: il disastro di Cernobyl accaduto trent’anni fa arriva sul piccolo schermo, seguendo le storie di uomini e donne che hanno dato la loro vita per salvare l’Europa da un disastro nucleare. Le vicende raccontate nella miniserie sono tratti in parte dai racconti dei superstiti, degli abitanti di Pryp’jat’ raccolti dall’autrice Sveltana Alexievich (premio Nobel per la letteratura) nel suo libro “Preghiera per Cernobyl”.

Secondo il regista e sceneggiatore Craig Mazin, “Chernobyl accadde perché il sistema sovietico era corrotto e malvagio. Ma questo stesso sistema non è venuto da un altro pianeta; è stato creato dagli uomini. C’è un certo senso di negazione, un modo di pensare collettivo, che non appartiene a questa o quella parte. Lo abbiamo visto comparire spesso in tutta la storia umana. Nel suo profondo, si tratta di radicarsi in una convinzione: ciò che vogliamo sia la verità è la verità, quello che non ci piace è una bugia”.

La serie ha vinto ben tre Emmy Awards (miglior miniserie, miglior regista di una miniserie o un film per la tv e miglior sceneggiatura di una miniserie o film per la tv) , due Golden Globe (miglior serie limitata e miglior attore non protagonista a Stellan Skarsgard) e un Grammy Award per la miglior colonna sonora originale.

Chernobyl, la trama

La storia torna al 26 aprile 1986, quando l’incidente di Cernobyl che scosse l’Ucraina sovietica pose le basi per un grande disastro nucleare. Un tragico errore umano che la serie televisiva analizzerà spiegando come e perché è accaduto, raccontando la storia di eroi che hanno dato la propria vita e il loro contributo per mitigare i danni dell’esplosione. All’una di notte del 26 aprile 1986, Aleksandr Akimov preme l’interruttore per l’arresto di emergenza del quarto reattore nucleare di Chernobyl: quel gesto ha condannato il mondo a una tragica esplosione, una serie di errori, bugie e decisioni sbagliate che metteranno in moto una delle più grandi tragedie che il mondo ricorda.

Chernobyl, il cast

Chi vediamo nel cast di Chernobyl? Vediamo Jared Harris che interpreta Valerij Alekseevič Legasov, Stellan Skarsgård che interpreta Boris Ščerbina, Emily Watson invece è Ulana Khomyuk. Poi vediamo Paul Ritter interpretare Anatoly Dyatlov, Jessie Buckley invece è Lyudmilla Ignatenko. Adam Nagaitis interpreta Vasily Ignatenko, Con O’Neill interpreta Viktor Bryukhanov, Adrian Rawlins è Nikolai Fomin, Sam Troughton è Aleksandr Akimov, Robert Emms interpreta Leonid Toptunov e David Dencik è Michail Gorbačëv. Infine vediamo Mark Lewis Jones interpretare Vladimir Pikalov, Alan Williams è Aleksandr Čarkov, Alex Ferns è Andrei Glukhov, Ralph Ineson è Nikolai Tarakanov, Barry Keoghan è Pavel Gremov e infine Michael McElhatton interpreta Andrei Stepašin.

Quante puntate, la durata e gli episodi della miniserie Chernobyl

Chernobyl, dove vedere la miniserie: tv e streaming

Dove vedere Chernobyl? La miniserie viene trasmessa in chiaro per la prima volta su La7, che potete trovare al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre, oppure al tasto 507 per la versione HD. Altrimenti, chi vuole seguire in diretta streaming la miniserie tramite pc, smartphone e tablet può trovarla anche su La7.it. La serie tv è stata portata in Italia dapprima da Sky Altantic, che l’ha trasmessa in anteprima. Chi infatti dispone di NOWTV può recuperare gli episodi anche sulla piattaforma streaming di Sky.

