Chernobyl trama: di cosa parla la serie in onda su La7

CHERNOBYL TRAMA – Chernobyl è la pluripremiata serie tv, una produzione originale Sky ed HBO, che ripercorre le vicende legate alla famosa centrale nucleare nell’ex Unione Sovietica, esplosa nel 1986 a 120 chilometri da Kiev. La miniserie va in onda per la prima volta in chiaro per tre serate evento su La7 a partire da giovedì 18 giugno 2020. Ma qual è la trama di Chernobyl?

Tutto quello che c’è da sapere sulla serie in onda su La7

Trama

Chernobyl racconta le settimane che seguirono all’incidente avvenuto la notte del 26 aprile 1986, all’una, 23 minuti e 45 secondi, nella centrale elettronucleare Vladimir Il’ič Lenin, a pochi chilometri da Černobyl, in Ucraina, quando una prima esplosione distrusse il reattore Rbmk-1000 del blocco 4. Un evento che ha avuto un riverbero internazionale, nonostante al tempo venne tenuta inizialmente nascosta o in qualche modo ridimensionata dal regime sovietico, e che ha avuto anche conseguenze enormi sull’ecosistema e la salute dei cittadini di tutta Europa. A oggi è il più grave incidente mai verificatosi in una centrale nucleare insieme a quello di Fukushima del marzo 2011 e si stima che possa aver avuto un impatto totale che va dai 4mila ai 90mila morti.

Tra bugie e viltà, coraggio e tenacia, fallimento e nobiltà umana, la trama della miniserie Chernobyl racconta come e perché accadde ciò che sembrava impossibile, approfondendo le commoventi e straordinarie storie degli eroi che rischiarono la vita per arginare la catastrofe. Secondo il regista e sceneggiatore Craig Mazin, “Chernobyl accadde perché il sistema sovietico era corrotto e malvagio. Ma questo stesso sistema non è venuto da un altro pianeta; è stato creato dagli uomini. C’è un certo senso di negazione, un modo di pensare collettivo, che non appartiene a questa o quella parte. Lo abbiamo visto comparire spesso in tutta la storia umana. Nel suo profondo, si tratta di radicarsi in una convinzione: ciò che vogliamo sia la verità è la verità, quello che non ci piace è una bugia”.

La storia vera del disastro nucleare

La serie Chernobyl, grazie alla sua trama appassionante, ha vinto ben tre Emmy Awards (miglior miniserie, miglior regista di una miniserie o un film per la tv e miglior sceneggiatura di una miniserie o film per la tv), due Golden Globe (miglior serie limitata e miglior attore non protagonista a Stellan Skarsgard) e un Grammy Award per la miglior colonna sonora originale. Chernobyl – La serie, è stata creata e scritta da Craig Mazin e diretta da Johan Renck e vanta un cast notevole, da Jared Harris a Stellan Skarsgård, Emily Watson, Ludmilla Ignatenko, Anatoly Dyatlov. Appuntamento dunque con Chernobyl su La7 in prima visione in chiaro dalle 21.15 per tre prime serate evento, a partire dal 18 giugno 2020. Le successive puntate della miniserie andranno in onda sempre su La7 giovedì 25 giugno in prima serata, con l’epilogo che andrà in onda giovedì 2 luglio.

Quante puntate, la durata e gli episodi della miniserie Chernobyl

Potrebbero interessarti Chernobyl, la storia vera dietro la serie tv: il disastro del 26 aprile 1986 Chernobyl, la miniserie evento arriva su La7: trama, cast, streaming Chernobyl: quante puntate sono, durata, quando finisce