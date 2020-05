Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 26 maggio 2020 su Rai 3

CARTABIANCA ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 26 maggio 2020, torna Cartabianca, il programma di Rai 3 con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera di Cartabianca, dalle 21,20 su Rai 3.

Cartabianca: le anticipazioni della puntata di stasera, 26 maggio

Stasera, 26 maggio 2020, nello studio di Bianca Berlinguer si parlerà di Fase dell’emergenza Coronavirus, visto che è da poco terminata la prima settimana in cui gli italiani sono tornati alla normalità. Tantissime attività hanno riaperto i battenti, ma sono comunque state tante le segnalazioni di eccessivi assembramenti per strade e piazze; soprattutto i giovani hanno ripreso, complice la bella stagione, ad affollare strade e locali, spesso senza mantenere la distanza di sicurezza necessaria a scongiurare nuovi contagi. A Cartabianca questa sera si parlerà poi, infatti, della nuova figura degli assistenti civici: l’intenzione del governo è quella di reclutare 60mila volontari con il compito di far rispettare le regole anti-contagio. Bianca Berlinguer e i suoi ospiti, infine, parleranno anche del caso Open Arms: la Giunta delle autorizzazioni a procedere del Senato ha deciso di non far partire il processo per l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Di tutto questo e molto altro si parlerà questa sera a Cartabianca, insieme a tanti ospiti, servizi e collegamenti.

Gli ospiti di questa sera

Cartabianca anticipazioni: dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in tv il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 26 maggio 2020 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando.

Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.

