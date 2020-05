Open Arms, oggi il voto della Giunta del Senato sul processo a Salvini

Salvini Open Arms, oggi il voto della Giunta del Senato

Una giornata decisiva nella vicenda Salvini Open Arms: oggi, martedì 26 maggio 2020, alle ore 9 si riunisce la Giunta delle autorizzazioni a procedere del Senato per decidere se dare il suo via libera al processo per l’ex ministro dell’Interno. Il leader della Lega è accusato dal tribunale dei ministri di Palermo di sequestro di persona e di rifiuto di atti di ufficio per aver bloccato per giorni 150 migranti a largo della costa sulla nave della Ong spagnola prima dello sbarco a Lampedusa, nell’agosto scorso. Il voto è previsto alle 11 sulla relazione del presidente della giunta Maurizio Gasparri, che ha proposto che la richiesta di autorizzazione a procedere su Salvini venga respinta.

I numeri

Si tratta di un voto dall’esito non scontato. La giunta è infatti composta da 23 senatori e sono considerati sicuri 11 voti a favore del processo (5 del M5S, uno del Pd, 3 di Italia Viva, uno di Leu e uno del gruppo misto) e 10 contrari (4 di Forza Italia, 5 della Lega, uno di Fratelli d’Italia). Sono dunque decisive le scelte dell’esponente del gruppo delle Autonomie e dell’ex Movimento 5 Stelle Mario Michele Giarrusso.

I precedenti

La Giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato si è già espressa su Salvini per altre due simili vicende. Per il caso Diciotti la richiesta di processo fu respinta, durante il governo Conte I sostenuto da Lega e M5S. Più avanti, per il caso Gregoretti, la richiesta venne accolta. In quell’occasione fu lo stesso leader della Lega, che non era più ministro, a chiedere di essere processato. Il processo per la Gregoretti a causa dell’emergenza Coronavirus è slittato da luglio a ottobre.

Salvini sul caso Open Arms: “Rifarei tutto, Conte sapeva”

Secondo un retroscena del Corriere della Sera Salvini avrebbe dichiarato: “L’Aula mi manderà in tribunale. Conte sapeva e io rifarei tutto. Comunque finisca, poi l’aula mi manderà a processo, ma solo me, vogliono processare. Intendiamoci, io le responsabilità me le assumo tutte e anche di più”. Secondo il giornale, per il leader della Lega “una ong spagnola, nonostante un porto sicuro in Spagna, ha portato i migranti in Italia. Io ho difeso la sovranità, la sicurezza, l’onore e la dignità italiani. E rifarei tutto quanto”. Poi la domanda: “Come è possibile processarmi per una vicenda in cui il presidente del Consiglio era perfettamente al corrente di tutto? In cui è chiaro che lui avrebbe potuto intervenire in qualsiasi momento?”.

M5S: “Votiamo sì”

Per il M5S ieri sul caso Salvini Open Arms e il voto in giunta è intervenuto il ministro per i Rapporto con il Parlamento Federico D’Incà, che a Stasera Italia su Rete 4 ha affermato: “Domani ci sarà l’autorizzazione a procedere che verrà votata all’interno della Giunta. Quindi noi come maggioranza e come Movimento 5 Stelle soprattutto continueremo a dire, come abbiamo fatto per il caso Gregoretti, che il confronto, da parte di Salvini, debba essere davanti alla magistratura. Daremo la possibilità che si facciano le indagini. Nel caso Diciotti ci furono modalità diverse, perché l’allora ministro dell’Interno Salvini si era confrontato in Consiglio dei ministri”.

