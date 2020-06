Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 16 giugno 2020 su Rai 3

CARTABIANCA ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 16 giugno 2020, torna Cartabianca, il programma di Rai 3 con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera di Cartabianca, dalle 21,20 su Rai 3.

Cartabianca: le anticipazioni della puntata di stasera, 16 giugno

Questa sera, 16 giugno 2020, a Cartabianca Bianca Berlinguer affronterà, come sempre nel corso di queste ultime settimane, le varie tematiche legate all’emergenza Coronavirus e alla ripresa economica del Paese. Non mancheranno, nel corso del programma, approfondimenti legati agli Stati Generali di Conte a Villa Pamphili e all’inchiesta della magistratura sulla mancata zona rossa di Alzano e Nembro, con la procura che ha individuato i primi due indagati dopo che lo scorso 10 giugno il premier è stato ascoltato come persona informata sui fatti, per oltre tre ore, dalla procuratrice Maria Cristina Rota. Nel frattempo a Roma negli ultimi giorni ha fatto preoccupare il focolaio epidemico scoppiato all’interno dell’istituto San Raffaele di Roma. La situazione è sotto controllo all’interno delle varie regioni italiane per quanto riguarda il contenimento del Covid-19? Di tutto questo e molto altro si parlerà stasera a Cartabianca con tanti ospiti, collegamenti e servizi.

Gli ospiti di questa sera

Cartabianca anticipazioni: dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in tv il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 16 giugno 2020 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando.

Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.

