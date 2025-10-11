Icona app
11 ottobre
TV
TV

A che ora inizia Ballando con le stelle 2025: l’orario della puntata di stasera, 11 ottobre

di Antonio Scali
A che ora inizia Ballando con le stelle 2025, lo show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, in programma questa sera – 11 ottobre – con la terza puntata? Ve lo diciamo subito: questa puntata va in onda a un orario speciale, alle 22.30 circa, perché prima su Rai 1 ci sarà la partita di calcio Estonia-Italia. La nostra Nazionale guidata dal ct Gattuso è in corsa per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Rai 1 ha deciso di non far saltare l’appuntamento consueto con Ballando con le stelle, che però questa sera, 11 ottobre 2025, andrà in onda a un orario insolito, alle 22.30-22.40, subito dopo la fine della partita dell’Italia. I fan del programma dovranno quindi prepararsi a fare le ore piccole.

Ricordiamo inoltre che già dalla scorsa settimana Ballando con le stelle è andato in onda alle 21.30, e non alle 20.35 come era in precedenza, perché la Rai per favorire gli ascolti ha deciso di trasmettere anche al sabato Affari tuoi. Dalla prossima settimana Ballando tornerà quindi alle ore 21.30, ogni sabato per un totale di 13 puntate su Rai 1.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere Ballando con le stelle 2025 in diretta tv e live streaming, ma quante puntate sono previste? In tutto andranno in onda 13 puntate, tutte in diretta il sabato sera su Rai 1 a partire dal 27 settembre 2025 alle ore 20,35, subito dopo il Tg1. Ecco la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

  • Prima puntata: sabato 27 settembre 2025 TRASMESSA
  • Seconda puntata. sabato 4 ottobre 2025 TRASMESSA
  • Terza puntata: sabato 11 ottobre 2025 OGGI
  • Quarta puntata: sabato 18 ottobre 2025
  • Quinta puntata: sabato 25 ottobre 2025
  • Sesta puntata: sabato 1 novembre 2025
  • Settima puntata: sabato 8 novembre 2025
  • Ottava puntata: sabato 15 novembre 2025
  • Nona puntata: sabato 29 novembre 2025
  • Decima puntata: sabato 6 dicembre 2025
  • Undicesima puntata: sabato 13 dicembre 2025
  • Dodicesima puntata: sabato 20 dicembre 2025
  • Tredicesima puntata: sabato 27 dicembre 2025
Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Ricerca