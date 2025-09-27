Ballando con le stelle 2025: cast, ballerini (maestri), concorrenti, coppie, giuria (giudici), come si vota, quante puntate e streaming

Ballando con le stelle 2025 è la nuova edizione del fortunato show di Rai 1, che quest’anno festeggia il ventennale, in onda a partire da sabato 27 settembre 2025 alle ore 20.35 con la conduzione di Milly Carlucci. Il format è quello amato dal pubblico. Personaggi noti che si mettono alla prova e ballano guidati e accompagnati da ballerini professionisti. Diverse le novità di questa edizione, come la presenza per la prima volta tra i ballerini di Paolo Belli, e un super cast con grandi nomi pronti a mettersi in gioco, a partire da Barbara D’Urso. Confermata in pieno la temutissima giuria capitanata da Carolyn Smith, con al suo fianco Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. D’altronde squadra che vince non si cambia. Ma chi sono i concorrenti, il cast, i ballerini e i giudici di questa edizione di Ballando con le stelle? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Cast: conduttori e concorrenti

La conduttrice è ovviamente Milly Carlucci, pronta ad accendere di nuovo la pista dello dell’Auditorium del Foro Italico di Roma, in occasione di questa ventesima edizione. Al suo fianco per i collegamenti con la Sala delle stelle non ci sarà come di consueto Paolo Belli, che quest’anno sarà per la prima volta in gara. Al suo posto subentra Massimiliano Rosolino. Il cast ufficiale vede come concorrenti tanti personaggi vip. Tra i concorrenti di Ballando con le Stelle 2025 troviamo personalità di spicco come l’ex campione Fabio Fognini, la storica conduttrice Barbara D’Urso, la cantante Marcella Bella, la Signora Coriandoli, alias Maurizio Ferrini, e ancora Rosa Chemical, Nancy Brilli, Filippo Magnini, Martina Colombari, Beppe Convertini, Andrea Delogu e come detto la grande novità Paolo Belli. Sicuramente ne vedremo delle belle e non mancheranno i momenti di discussione tra i concorrenti e la giuria di Ballando con le stelle 2025.

Ballando con le stelle 2025: ballerini (maestri)

I concorrenti vip sono affiancati da altrettanti ballerini professionisti, che li aiutano nella preparazione e nell’esecuzione delle varie sfide di ballo, ogni settimana su un genere diverso. La grande novità è il ritorno in pista di Simone Di Pasquale, che negli ultimi anni era stato uno dei tribuni del popolo. Tra gli altri ballerini professionisti di Ballando con le stelle 2025 troviamo Luca Favilla, Erica Martinelli, Veera Kinnunen e Chiquito, il vincitore di “Sognando… Ballando con le stelle”. E ancora Giovanni Pernice, Pasquale La Rocca, Nikita Perotti, Sophia Berto, Giada Lini, Alessandra Tripoli e Anastasia Kuzmina.

Coppie

Abbiamo visto i concorrenti e i ballerini di Ballando con le stelle 2025, ma quali sono le coppie (abbinamenti)? Eccole:

Fabio Fognini balla con Giada Lini

Marcella Bella balla con Chiquito

Francesca Fialdini balla con Giovanni Pernice

Barbara D’Urso balla con Pasquale La Rocca

Signora Coriandoli balla con Simone Di Pasquale

Rosa Chemical balla con Erica Martinelli

Martina Colombari balla con Luca Favilla

Nancy Brilli balla con Carlo Roia

Andrea Delogu balla con Nikita Perotti

Filippo Magnini balla con Alessandra Tripoli

Beppe Convertini balla con Veera Kinnunen

Paolo Belli balla con Anastasia Kuzmina

Ognuna di queste coppie al termine delle varie puntate di Ballando con le stelle 2025 potrebbe essere eliminata, ma, tutte a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara a condizione, però, di continuare a studiare con impegno e costanza, tramite i ripescaggi. Molte saranno le prove che le dodici coppie in gara affronteranno ogni sabato sera: balli caraibici, standard, latino-americani, ma anche prove a sorpresa che serviranno a valutare il loro grado di preparazione, sottoponendosi alla valutazione della giuria di esperti e di quella popolare. La musica, suonata dal vivo, accompagnerà l’esibizione dei ballerini al ritmo di brani arrangiati secondo gli stili musicali di ogni singola gara. In ogni puntata poi ci sarà un ballerino per una notte, un personaggio noto che ballerà in una delicata e commovente esibizione, pur non essendo in gara.

Ballando con le stelle 2025: la giuria

Quali sono i giudici (giuria) di Ballando con le stelle 2025? La giuria è confermata: ritroviamo Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Confermata anche la giuria popolare: ad affiancare Rossella Erra c’è Sara Di Vaira. Immancabile la presenza fissa di Alberto Matano, conduttore di Vita in Diretta. Insomma, squadra che vince non si cambia.

Come si vota

A determinare quali concorrenti potranno andare avanti nel corso delle puntate di questa 20esima edizione e chi invece sarà eliminato è come sempre il pubblico da casa. Come si vota a Ballando con le stelle 2025? Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le coppie preferite direttamente sui social network: sui profili ufficiali di Ballando con le stelle (Più avanti tutti i link utili). “Su X (Twitter) e Instagram dovrete votare con un cuoricino ♥️ e su Facebook solo con il tasto Mi Piace 👍🏻 (le reazioni non saranno conteggiate)”, aveva spiegato Milly Carlucci.

Ballando con le stelle 2025: Quante puntate

Abbiamo visto il cast e la giuria, ma quante puntate sono previste per Ballando con le stelle 2024 su Rai 1? In tutto sono previste 13 puntate, per l’edizione più lunga di sempre, per festeggiare il ventennale del format in Italia. Appuntamento ogni sabato dal 27 settembre alle ore 20.35 in diretta dal Foro Italico di Roma. Ecco la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: sabato 27 settembre 2025

Seconda puntata. sabato 4 ottobre 2025

Terza puntata: sabato 11 ottobre 2025

Quarta puntata: sabato 18 ottobre 2025

Quinta puntata: sabato 25 ottobre 2025

Sesta puntata: sabato 1 novembre 2025

Settima puntata: sabato 8 novembre 2025

Ottava puntata: sabato 15 novembre 2025

Nona puntata: sabato 29 novembre 2025

Decima puntata: sabato 6 dicembre 2025

Undicesima puntata: sabato 13 dicembre 2025

Dodicesima puntata: sabato 20 dicembre 2025

Tredicesima puntata: sabato 27 dicembre 2025

Streaming e diretta tv: dove vederlo

Dove vedere Ballando con le stelle 2025 in diretta tv e live streaming? Il programma, come sempre, andrà in onda su Rai 1 tutti i sabato sera in prima serata dalle ore 20,35 per 13 puntate a partire dal 27 settembre. È possibile seguire il programma anche in diretta streaming live tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social network) RaiPlay, che permette di seguire tutti i programmi della Rai in diretta dal proprio pc, tablet o smartphone. Non sapete come usare RaiPlay? Niente panico, ve lo spieghiamo noi. Far partire la diretta streaming di Ballando con le stelle o di un altro programma o film è molto semplice: una volta sul sito, effettuate la registrazione. Fatto? Perfetto, ora cliccate sulla tendina in alto a sinistra, vi si apriranno una serie di voci, cliccate su dirette. Una volta nella sezione selezionate Rai 1 e godetevi lo spettacolo. Potete recuperare le puntate in qualsiasi momento grazie alla funzione on-demand.

Social

Il programma è molto attivo anche sui social dove vengono postati diversi contenuti. Quali sono i canali ufficiali? Eccoli: