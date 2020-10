Ballando con le stelle 2020: Siniša Mihajlović ballerino per una notte

Torna l’appuntamento in prima serata con Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci pronto ad intrattenere il pubblico italiano con una terza puntata e, per l’occasione, ci sarà un altro ballerino per una notte: per la quarta puntata del talent, in onda sabato 10 ottobre 2020, ci sarà Siniša Mihajlović ad intrattenere il pubblico come ballerino, scenderà in pista per conquistare il tesoretto da consegnare poi ad una delle coppie in gara.

Siniša Mihajlović è uno degli sportivi più amati del calcio italiano ed è l’allenatore del Bologna. La sua è stata una lunga carriera come centrocampista, il suo “sinistro” è diventato anche oggetto di studio da parte dei ricercatori del dipartimento di fisica dell’Università di Belgrado; da allenatore invece è conosciuto come Sergente per via del suo forte temperamento. Siniša Mihajlović non si tira indietro davanti alle sfide e ha deciso di partecipare a Ballando con le stelle come ballerino per una notte in coppia con la moglie Arianna. I due hanno impiegato pochissimo tempo a memorizzare una coreografia che è stata preparata apposta per loro. La coppia si esibirà in un appassionato tango e la prova sarà valutata durante la diretta: il risultato andrà a sommarsi a quello di una delle coppie in gara.

