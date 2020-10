Ballando con le stelle 2020, le anticipazioni della quarta puntata

Questa sera, sabato 10 ottobre 2020, torna l’appuntamento con Ballando con le stelle, l’edizione 2020 slittata nel palinsesto Rai a causa della pandemia con tantissimi ballerini che partecipano come di consueto in coppia. Quest’edizione, come le precedenti, è condotta da Milly Carlucci e al suo fianco ritroveremo anche Paolo Belli. Per questa 15esima edizione, il talent show ha puntato su un cast che promette grandi scintille. Vediamo quali sono le anticipazioni della quarta puntata di Ballando con le stelle 2020.

Tutto quello che c’è da sapere su Ballando con le stelle 2020

Le anticipazioni della quarta puntata

Nella puntata che va in onda questa sera su Rai 1 i ballerini rimasti in gara faranno di tutto per conquistare la giuria, guidata da Carolyn Smith e composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. A dare voce ai telespettatori sarà l’antigiuria composta da Rossella Erra, Antonio Razzi e Gianni Ippoliti, il cui compito è quello di premiare i concorrenti penalizzati dalla giuria di esperti. I concorrenti in gara sono i seguenti: Lina Sastri – Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano – Tinna Hoffman, Vittoria Schisano – Marco De Angelis, Elisa Isoardi – Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini – Maykel Fonts, Tullio Solenghi – Maria Ermachkova, Paolo Conticini – Veera Kinnunen, Daniele Scardina – Anastasia Kuzmina, Antonio Catalani – Tove Villfor, Costantino della Gherardesca – Sara di Vaira e Gilles Rocca – Lucrezia Lando.

Ricordiamo che Barbara Bouchet – Stefano Oradei e Ninetto Davoli – Ornella Boccafoschi sono stati eliminati nelle precedenti puntate, eppure la loro corsa non è ancora finita perché tra qualche settimana potrebbero avere la possibilità di rientrare in gara, a condizione di continuare l’allenamento.

Tutti su ballerini e ballerine di Ballando con le stelle 2020

Questa sera ci sarà anche il ballerino per una notte, che in questo caso sarà Siniša Mihajlović, l0allenatore del Bologna e uno degli sportivi più amati del calcio italiano, insieme alla moglie Arianna, con la quale ballerà e si metterà alla prova: hanno imparato in pochissimo tempo la coreografia realizzata ad hoc per loro.

Per scoprire di più, sintonizzatevi su Rai 1 sabato 10 ottobre, dalle ore 21,25 per la quarta puntata di Ballando con le stelle.

