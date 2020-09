Ballando con le stelle 2020: i ballerini per una notte della seconda puntata sono i Ricchi e Poveri

Torna l’appuntamento in prima serata con Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci pronto ad intrattenere il pubblico italiano con una seconda puntata e, per l’occasione, ci sarà un altro ballerino per una notte, o meglio più di uno in questo caso: per la seconda puntata del talent, in onda sabato 26 settembre 2020, ci saranno i Ricchi e Poveri ad intrattenere il pubblico come ballerini, scenderanno in pista per conquistare il tesoretto da consegnare poi ad una delle 13 coppie in gara.

Ballando con le stelle, i ballerini per una notte della seconda puntata

Angela Brambati, Marina Occhiena, Franco Gatti e Angelo Sotgiu, i quattro nomi che formano i Ricchi e Poveri, in occasione di Ballando con le stelle dovranno quindi imparare la coreografia realizzata su misura per poi essere votati dalla giuria (formata da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto). Com’è previsto dal regolamento, il tesoretto ottenuto dai ballerini per una notte andrà alla coppia indicata da Alberto Matano e Roberta Bruzzone, ma l’anti giuria – composta da Gianni Ippoliti, Rossella Erra e Antonio Razzi – potrà assegnare la metà del premio anche ad un altro concorrente.

Questa non è la prima grande reunion dei Ricchi e Poveri, li avevamo già visti insieme sul palco del Festival di Sanremo quest’anno. Non perdetevi la seconda puntata di Ballando con le stelle, in onda sabato 26 settembre 2020 alle ore 21:25 su Rai 1.

Qui i concorrenti con i rispettivi partner:

