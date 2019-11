Ascolti tv venerdì 1 novembre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 1 novembre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

È molto probabile che anche la puntata di ieri sera di Tale e quale Show abbia riscosso, come sempre, un buon successo, mentre ci si aspetta un buon share anche per la terza puntata de L’isola di Pietro 3, la fiction con protagonista Gianni Morandi nei panni del dottor Sereni. Su Italia 1, invece, è stato trasmesso il film horror It, nella sua ultima versione, mentre su Rai 3 il pubblico ha potuto divertirsi con la commedia romantica Sei mai stata sulla luna?

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, venerdì 1 novembre?

Ascolti tv 1 novembre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Come previsto, ad aver vinto la battaglia dello share ieri sera è stato Rai1 con Tale e Quale Show – Il Torneo: la trasmissione condotta da Carlo Conti ha conquistato 3.916.000 spettatori pari al 19.4% di share, mentre Canale 5 con L’Isola di Pietro 3 si è fermato a 2822.000 spettatori pari al 13.4% di share.

Su Rai2 NCIS Los Angeles è stato guardato da 1.104.000 spettatori pari al 4.6% di share, mentre Criminal Minds è stato scelto da 768.000 (3.7%). Su Italia 1 It- Capitolo Uno ha appassionato 1.377.000 spettatori (6.5%), mentre su Rai3 Sei mai Stata sulla Luna? ha avuto un pubblico di 1.198.000 spettatori pari ad uno share del 5.3%.

Su Rete4 Quarto Grado è stato scelto da 1.255.000 spettatori con il 7% di share, mentre su La7 Propaganda Live è stato seguito da 806.000 spettatori con uno share del 4.5%. Su TV8 MasterChef 8 ha divertito il 2.1% con 430.000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza 1.201.000 spettatori (5.2%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 4.966.000 spettatori con il 21%, mentre su Canale 5 Striscia la Notizia ne ha contati 4.347.000 con uno share del 18.4%. Su Rai2 Tg2 Post ha ottenuto il 3.4% con 802.000 spettatori, mentre su Italia1 CSI Miami ha visto un pubblico di 1.195.000 spettatori con il 5.1%.

Su Rai3 That’s Amore ha intrattenuto 887.000 spettatori pari al 3.9% e Un Posto al Sole 1.383.000 (5.9%). Su Rete4 Stasera Italia ha tenuto 1.263.000 individui all’ascolto (5.5%) nella prima parte e 1.186.000 (5%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha visto un pubblico di 1.455.000 spettatori (6.2%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha divertito 3.452.000 spettatori (19.4%) mentre L’Eredità ha ottenuto 4.663.000 spettatori (23.1%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha registrato 2.653.000 spettatori con il 15.2% di share e Caduta Libera 3.804.000 con il 19.1% di share.

