Ascolti Sanremo 2026, la seconda serata: com’è andata ieri sera, 25 febbraio

Quali sono stati gli ascolti tv (lo share) della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 in onda ieri sera, mercoledì 25 febbraio, su Rai 1? Quanti telespettatori hanno assistito alla puntata? Di seguito tutti i dati che saranno aggiornati in tempo reale:

La seconda serata di Sanremo 2026 ha registrato una media di 8,814 milioni di spettatori, pari uno share del 59%. Un risultato inferiore alle ultime edizioni (a questo link i dati sugli ascolti tv di tutte le reti di martedì 24 febbraio 2026).

Nel dettaglio, l’anteprima Sanremo Start dalle 20:39 alle 21:40 ha raccolto davanti al video 11.012.000 spettatori con il 47,3% di share, mentre la prima parte del Festival (dalle 21:46 alle 23:34) ha conquistato 11.224.000 spettatori con il 57,8% e la seconda parte (dalle 23:39 alle 1:10) 5.794.000 spettatori con il 62,3%.

In termini di total audience, la serata ha registrato una media di 9 milioni e 53mila telespettatori, pari al 59,5% di share, un risultato migliore della prima serata, che aveva fatto segnare il 58% di share a fronte però di 9 milioni e 600mila spettatori. Il picco di ascolti in termini assoluti è stato raggiunto alle 21:57, con 13 milioni e 706mila telespettatori sintonizzati all’ingresso in scena della co-conduttrice Pilar Fogliati. Alla 00:48 il picco di share invece, con il 66,1% durante lo show di Lillo. L’anno scorso però la seconda serata del festival aveva ottenuto una media in termini di total audience pari a 11 milioni e 800mila spettatori con il 64,6% di share. Si tratta comunque del quarto miglior risultato dal 1995, quando il festival condotto da Pippo Baudo raccolse il 65,42%. Ma hanno fatto le ultime tre edizioni, con il 64,6% del 2025, sempre con Carlo Conti alla conduzione, il 60,1% del 2024 e il 62,3% del 2023, quando conduceva Amadeus.

Quante puntate

Ma quante puntate (serate) sono previste per il Festival di Sanremo 2026 su Rai 1? In tutto andranno in onda cinque puntate (serate): la prima martedì 24 febbraio 2026; l’ultima sabato 28 febbraio 2026. Ogni puntata inizierà intorno alle ore 20,30 e finirà a tarda serata/notte. Indicativamente tra l’una e le due di notte, se non più tardi… Ma vediamo insieme la programmazione di Rai 1 per il Festival della canzone italiana:

Prima puntata: martedì 24 febbraio 2026

Seconda puntata: mercoledì 25 febbraio 2026

Terza puntata: giovedì 26 febbraio 2026

Quarta puntata: venerdì 27 febbraio 2026

Quinta puntata: sabato 28 febbraio 2026

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto gli ascolti tv della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2026 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2026 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.