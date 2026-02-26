Ascolti tv mercoledì 25 febbraio: Sanremo 2026, Il gladiatore, Chi l’ha visto?
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 25 febbraio2026? Su Rai 1 è andato in onda il Festival di Sanremo 2026. Su Rai 2 The americas. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 Realpolitik. Su Canale 5 Il gladiatore. Su Italia 1 Kingsman: il cerchio d’oro. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 25 febbraio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
La seconda serata di Sanremo 2026 ha registrato una media di 8,814 milioni di spettatori, pari uno share del 59%. Su Canale5 Tre di troppo ha intrattenuto 972.000 spettatori con uno share del 5.5%. Su Rai2 The Americas ha conquistato 330.000 spettatori pari all’1.7%. Su Italia1 Kingsman – Il cerchio d’oro ha interessato 534.000 spettatori con il 2.8%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha informato 927.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 Realpolitik ha ottenuto 262.000 spettatori (1.7%). Su La7 la replica di Una Giornata Particolare ha raggiunto 652.000 spettatori e il 3.2%. Su Tv8 la partita di Champions League tra Real Madrid e Benfica ha segnato 563.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Little Big Italy ha riunito davanti al video 245.000 spettatori con l’1.2%.
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Primafestival ha registrato 7.066.000 spettatori (33%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.123.000 – 13.8%), La Ruota della Fortuna ha ottenuto 3.650.000 spettatori pari al 15.6%. Su Rai2 TG2 Post ha informato 261.000 spettatori con l’1.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha intrattenuto 971.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è stato seguito da 947.000 spettatori (4.3%), mentre Un Posto al Sole ha interessato 1.332.000 spettatori (5.7%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 920.000 spettatori e il 4.1% nella prima parte e 656.000 spettatori e il 2.8% nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo ha conquistato 1.383.000 spettatori (6%). Su Tv8 il programma Champions League Live ha conquistato 268.000 spettatori e l’1.2%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa ha ottenuto 390.000 spettatori con l’1.7%.
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha registrato 3.706.000 spettatori pari al 25.8%, mentre L’Eredità ha intrattenuto 5.039.000 spettatori pari al 29.1%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha conquistato 2.002.000 spettatori (15%), mentre Caduta Libera ha segnato 2.688.000 spettatori (16.4%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (375.000 – 3%), 9-1-1: Lone Star ha incollato davanti al video 306.000 spettatori con il 2% mentre 9-1-1 ha ottenuto 413.000 spettatori con il 2.2%. Su Italia1 Studio Aperto Mag ha informato 470.000 spettatori (3.2%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è arrivato a 631.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR hanno informato 2.248.000 spettatori (12.7%). A seguire Blob ha segnato 1.007.000 spettatori (4.9%). Su Rete4 10 Minuti ha interessato 1.075.000 spettatori (6.3%), mentre La Promessa ha intrattenuto 1.085.000 spettatori (5.6%). Su La7 Ignoto X ha segnato 213.000 spettatori pari all’1.4%. Su Tv8 4 Ristoranti ha intrattenuto 288.000 spettatori (1.7%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (290.000 – 2.3%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è stato seguito da 648.000 spettatori con il 3.4%.
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.