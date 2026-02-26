Ascolti tv mercoledì 25 febbraio: Sanremo 2026, Il gladiatore, Chi l’ha visto?

Su Rai1 Primafestival ha registrato 7.066.000 spettatori (33%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.123.000 – 13.8%), La Ruota della Fortuna ha ottenuto 3.650.000 spettatori pari al 15.6%. Su Rai2 TG2 Post ha informato 261.000 spettatori con l’1.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha intrattenuto 971.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è stato seguito da 947.000 spettatori (4.3%), mentre Un Posto al Sole ha interessato 1.332.000 spettatori (5.7%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 920.000 spettatori e il 4.1% nella prima parte e 656.000 spettatori e il 2.8% nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo ha conquistato 1.383.000 spettatori (6%). Su Tv8 il programma Champions League Live ha conquistato 268.000 spettatori e l’1.2%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa ha ottenuto 390.000 spettatori con l’1.7%.