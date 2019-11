Ascolti tv sabato 16 novembre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 16 novembre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Ieri sera su Rai 1 è stato trasmesso il programma Una storia da cantare, protagonista Fabrizio De Andrè. Su Canale 5 invece è andata in onda una nuova puntata del talent Tu si que vales. Italia 1 ha invece proposto il cartone animato Madagascar 2. Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, sabato 16 novembre?

Ascolti tv 16 novembre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Una Storia da Cantare ha conquistato 4.147.000 spettatori pari al 21.1 per cento di share. Su Canale 5 Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video 5.427.000 spettatori pari al 29.5 per cento di share.

Su Rai 2 NCIS ha interessato 1.245.000 spettatori pari al 5.4 per cento di share e NCIS Los Angeles è stato seguito da 1.010.000 spettatori (5 per cento). Su Italia 1 Madagascar 2 – Via dall’Isola ha intrattenuto 1.068.000 spettatori (4.7 per cento).

Su Rai 3 Dottori in Corsia- Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha raccolto davanti al video 666.000 spettatori pari ad uno share del 3.2 per cento. Su Rete 4 Sentieri Selvaggi totalizza un a.m. di 603.000 spettatori con il 2.9 per cento di share.

Su La 7 Speciale Atlantide – Mussolini Primo Atto ha registrato 512.000 spettatori con uno share del 2.3 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 I Soliti Ignoti sigla il 22.9 per cento con 5.257.000 spettatori. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.390.000 spettatori con uno share del 19.2 per cento. Su Rai 3 Le Parole della Settimana piace a 1.370.000 spettatori (5.9 per cento). Su Italia 1 CSI Miami sigla il 5.4 per cento con 1.205.000 spettatori. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 1.128.000 telespettatori con il 5.1 per cento nella prima parte e 1.036.000 (4.5 per cento) nella seconda. Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 950.000 spettatori (4.2 per cento).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 2.980.000 spettatori (17.4 per cento) mentre L’Eredità ha giocato con 4.325.000 spettatori (22.4 per cento). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la sfida segna 3.304.000 spettatori con il 19.8 per cento di share e Caduta Libera ne segna 4.267.000 con il 22.4 per cento di share.

