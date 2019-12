Ascolti tv mercoledì 4 dicembre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 4 dicembre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite. Chi avrà vinto la battaglia degli ascolti?

Ieri sera Rai 1 proponeva una commedia con Raoul Bova e Luca Argentero, Fratelli unici, mentre su Canale 5 ha fatto il suo ritorno All togheter now, il programma condotto da Michelle Hunziker. Su Rai 2 invece è andata in onda l’ultima puntata di Volevo fare la rockstar. Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, mercoledì 4 dicembre?

Ascolti tv 4 dicembre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Non un grande share ieri sera per Rai1, che con il film Fratelli unici ha ottenuto solo 2.431.000 spettatori (11%). Su Canale5 l’esordio di All Together Now 2 è stato visto da 2.706.000 spettatori pari al 16.5% di share.

Su Rai2, invece, l’ultima puntata di Volevo fare la Rockstar è stata seguita da 1.556.000 spettatori (7.2%). Su Italia1 Oblivion ha divertito 1.263.000 spettatori (6%), mentre su Rai3 Chi l’ha Visto? ha registrato 2.283.000 spettatori con l’11.2%. Su Rete4 #CR4 – La Repubblica delle Donne ha ottenuto 820.000 spettatori con il 4.4%, mentre su La7 Atlantide ha registrato 505.000 spettatori con uno share del 2.8%.

I DATI SUGLI ASCOLTI DEGLI ULTIMI GIORNI

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 ha stravinto, come sempre, Soliti Ignoti – Il Ritorno con i suoi 5.269.000 spettatori e il 20.6%. Su Canale5 Striscia la Notizia ha invece ottenuto 4.472.000 spettatori con uno share del 17.5%, mentre su Rai2 Tg2 Post ha appassionato 762.000 spettatori (3%).

Su Italia1 CSI Miami 5 ha divertito 1.371.000 spettatori con il 5.5%, mentre su Rai3 Non ho l’Età lo hanno seguito in 1.256.000 spettatori (5.2%)e Un Posto al Sole in 1.801.000 spettatori (7.1%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha registrato un ascolto medio di 3.641.000 spettatori (21.9%), mentre L’Eredità di 5.155.000 spettatori (25.6%). Su Canale5 Conto alla Rovescia ha invece ottenuto 3.386.000 spettatori pari al 17.3% (presentazione a 2.279.000 e il 14.3%).

