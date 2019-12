All Together Now, le anticipazioni della prima puntata: la seconda edizione parte il 4 dicembre

All Together Now parte con la seconda edizione e in anticipo. Il programma era atteso per l’anno nuovo, ma Michelle Hunziker ha dovuto anticipare il suo ritorno in casa Mediaset e tornerà spalleggiata da J-Ax, che si occuperà di coordinare la giuria.

Il format, lanciato da un’idea inglese, è stato adattato al pubblico italiano e vede i concorrenti salire sul palcoscenico e dare prova delle proprie doti canore. A valutare l’esibizione una giuria composta da 100 membri del mondo dello spettacolo che insieme forma il temuto Muro Umano.

La prima puntata va in onda mercoledì 4 dicembre 2019, a partire dalle ore 21:25 su Canale 5.

Di seguito, le anticipazioni della prima puntata di All Together Now.

A dare l’annuncio del grande (e anticipato) ritorno è stata proprio Michelle Hunziker sui suoi canali social. All Together Now, andato in onda soltanto la scorsa primavera, è già pronto per una seconda edizione.

Come la prima, rivedremo tantissimi ospiti accompagnare la padrona di casa, ma non Maria. In tanti avevano sperato di vedere nuovamente Maria e Michelle riunite, come accaduto in Amici Celebrities, ma pare che la De Filippi abbia troppi impegni e non potrà prendere parte al programma canoro della Hunziker.

Fatto sta che invece ci saranno tanti altri ospiti, come Iva Zanicchi (che si riconferma anche per quest’edizione), Anna Tatangelo, Cristiano Malgioglio, Benji & Fede, Raf e Umberto Tozzi e tanti altri.

Nel Muro saranno presenti alcune vecchie facce che abbiamo visto anche nella prima edizione come Le Donatella, Marco Ligabue, Antonella Lo Coco, ma anche new entry come Alessia Fabiani, Melita Toniolo e Giorgio Vanni.

Tutto sulla giuria di All Together Now: ecco chi compone il Muro

All Together Now, perché parte in anticipo la seconda edizione

Mediaset ha deciso di anticipare la messa in onda di All Together Now per rialzare gli ascolti, calati a causa della serie tv Oltre la soglia.

La storia con Gabriella Pession non ha appassionato molti italiani e i dati allarmanti agli ascolti hanno costretto Canale 5 a fare un passo in avanti, portando prima del dovuto All Together Now nuovamente in tv. Ma che fine farà Oltre la soglia? La serie viene spostata alla domenica, prendendo il posto della serie La caccia – Monteperdido che è terminata la scorsa settimana. Il finale di stagione di Oltre la soglia è previsto quindi domenica 15 dicembre.

La prima puntata di All Together Now vi aspetta mercoledì 4 dicembre 2019 in prima serata, ore 21:25, su Canale 5.