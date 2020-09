Ascolti tv lunedì 7 settembre: Olanda-Italia, Daydreamer, Presa Diretta

Ascolti tv lunedì 7 settembre 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 7 settembre 2020? Su Rai 1 è andata in onda la partita della nazionale Olanda-Italia, per la Nations League. Su Rai 2 il film Ritorno al Marigold Hotel. Su Rai 3 le inchieste di Presa Diretta. Su Canale 5 gli episodi in prima visione della serie Daydreamer. Su Italia 1 la serie Lyncoln Rhyme. Su Rete 4 invece l’approfondimento di Quarta Repubblica. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 7 settembre 2020? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 7 settembre 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato una media di 3.499.000 spettatori con uno share del 14,64%. Su Rai 2 l’approfondimento del TG2 Post ha ottenuto 1.236.000 spettatori con il 5,11%. Su Italia 1 CSI ha registrato 1.012.000 spettatori con il 4,26%. Su Rai 3 Qui Venezia Cinema ha intrattenuto 1.090.000 spettatori con il 4,83% mentre a seguire la storica soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.615.000 spettatori con il 6,81%. Su Rete 4 Stasera Italia News ha informato 1.211.000 persone (5,33%), nella prima parte e 1.236.000 (5,12%) nella seconda. Su La7 In Onda ha interessato 1.315.000 spettatori (5,57%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 Reazione a Catena ha raccolto 3.898.000 spettatori (23,85%). Su Canale 5 la prima puntata della nuova edizione di Caduta Libera ha interessato 2.639.000 spettatori (16,97%). Su Rai2 Hawaii Five O ha appassionato 613.000 spettatori (4,31%), mentre Castle ha totalizzato 832.000 spettatori (4,28%). Su Italia 1 Dr House ha ottenuto 438.000 spettatori (2,89%) nel primo episodio e 672.000 spettatori (3,3%), nel secondo. Su Rai 3 Blob ha segnato 857.000 spettatori con il 4,11%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha intrattenuto 753.000 persone (3,92%). Su La7 Little Murders ha appassionato 1119.000 spettatori (share dello 0,93%).

