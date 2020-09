Lincoln Rhyme – Caccia al collezionista di ossa: oggi l’ultima puntata, anticipazioni

Questa sera, lunedì 7 settembre 2020, su Italia 1 va in onda l’ultima puntata di “Lincoln Rhyme: caccia al collezionista di ossa”, la serie USA targata NBC ispirata al best seller di Jeffery Deaver. Ma cosa succederà stasera? Quali sono le anticipazioni? Di seguito tutte le informazioni con trama e cast dell’ultima puntata.

Anticipazioni: la trama degli episodi

Requiem

La ricerca del Collezionista di Ossa viene interrotta quando un attentatore minaccia la città, chiedendo a una coppia benestante, i Vaughns, di ammettere pubblicamente la propria responsabilità per un incendio in uno dei loro edifici, incendio che ha ucciso quaranta persone. La squadra cambia marcia e indaga sull’attentato, che sembra irrisolvibile poiché la scena del crimine è una “stanza chiusa”, inaccessibile a qualsiasi possibile sospetto. Lincoln scopre che la bomba è stata spostata attraverso le fogne, il che porta Amelia in una trappola. Il Collezionista di Ossa intanto lega sua moglie, ma scopre che non può né ucciderla né liberarla…

Peccato Originale

Teresa Martinez, figlia di un ricco filantropo candidato al Congresso, viene rapita, per liberarla è stato chiesto un riscatto di 2 milioni di dollari. Lincoln osserva che i rapimenti sono un “animale diverso” rispetto agli omicidi, dando ad Amelia una nuova idea su come espandere la sua ricerca del Collezionista di Ossa.

Guerra Aperta

La squadra rintraccia il Collezionista di Ossa a casa sua, ma trova solo il corpo di sua moglie e gli indizi che portano a un nuovo gioco. Seguono i primi indizi della vecchia palestra di Lincoln, ma trovano Cutter, morente per una ferita mortale inflitta quando era andato li a perquisire la casa di Taylor. Il gioco del Collezionista li porterà a una caccia al prossimo indizio che metterà in pericolo la vita della squadra, dei loro familiari e provocherà anche delle vittime.

La Sfida Continua

Sachs è in grado di fingere la sua morte mentre Lincoln finge un attacco per dare a Claire la possibilità di combattere Taylor. Una volta uscito dall’ospedale, Sellitto si rende conto che Taylor aveva una fonte nel dipartimento che lo ha informato della loro indagine, ma quando la rintracciano, scoprono che è stata torturata e per questo motivo ha dovuto dare l’accesso ai sistemi informatici del dipartimento.

Cast

Abbiamo visto la trama dell’ultima puntata di Lincoln Rhyme: caccia al collezionista di ossa, ma qual è il cast della serie tv in onda su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Russell Hornsby: Lincoln Rhyme

Arielle Kebbel: Amelia Sachs

Roslyn Russ: Claire

Ramses Jimenez: Eric Castillo

Brooke Lyons: Kate

Tate Ellington: Felix

Courtney Grosbeck: Rachel Sachs

Brían F. O’Byrne: Peter Taylor

Michael Imperioli: Rick Sellitto

