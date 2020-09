Daydreamer, la soap turca su Canale 5: trama, cast e streaming

L’appuntamento con Daydreamer – Le ali del sogno si sposta al serale. La soap opera turca ha intrattenuto il pubblico italiano per tutta l’estate 2020 ma, con il ritorno di Uomini e Donne, la serie è stata spostata al serale una volta a settimana. Il protagonista è Can Yaman, che qui interpreta Can Divit, un fotografo di talento e dallo spirito ribelle che ama i viaggi e la natura e che, tornato a casa, si trova costretto a gestire l’azienda di famiglia, dove lavora Sanem. Vediamo qual è la trama della soap opera e chi vediamo nel cast.

Daydreamer, la trama

Sanem Aydin aspira a diventare una grande scrittrice, vive in un umile quartiere di Istanbul e, quando l’attività di famiglia entra in difficoltà, Sanem decide di trovarsi un impiego presso un’azienda pubblicitaria – la Fikri Harika – dove lavora anche sua sorella Leyla come segretaria di Emre, il secondo figlio del proprietario il quale decide di lasciare tutto nelle mani del figlio maggiore, Can, un fotografo ribelle che va spesso in giro per il mondo inseguendo la sua passione. Ma, costretto a rientrare a Istanbul per dirigere l’azienda, Can viene informato dal padre che in azienda è presente una talpa e sarà suo compito scovarla. In realtà la talpa è proprio Emre, fidanzato con Aylin, che gestisce l’azienda avversaria della Fikri. Durante la festa d’anniversario dell’azienda, Sanem entra in una stanza buia e lì ad attenderla c’è Can, che la bacia d’improvviso nel buio pesto, senza capire che si tratti di una sconosciuta e non della sua fidanzata Polen. Sanem, estasiata, s’innamora perdutamente dello sconosciuto dandogli il nome di Albatros e decide di scoprire la sua vera identità. Intanto Emre convince Sanem ad aiutarlo a spodestare Can convincendola che sia un uomo pessimo e ricattandola ottiene il suo aiuto, così Sanem si avvicina a Can per spiarlo.

Daydreamer, il cast

Dopo aver conquistato il pubblico italiano nel ruolo dell’imprenditore di successo Ferit Aslan nella serie Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, in Daydreamer – Le ali del sogno Can Yaman interpreta Can Divit, fotografo, tornato a Istanbul per aiutare il padre nella sua agenzia pubblicitaria. Sanem Aydın è interpretata da Demet Özdemir, nota attrice turca, interprete di numerose serie di successo. Nel cast vediamo poi Ozlem Tokaslan interpretare la mamma di Sanem Mevkibe, Oznur Serçeler invece è la sorella Leyla. Birand Tunca è Emre, Anil Celik è CeyCey e Ali Yagci è Osman.

Daydreamer, dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Daydremer in tv e live streaming? La soap turca, come detto, va in onda oggi – lunedì settembre 2020 – alle ore 21,20 su Canale 5 (canale 5 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

