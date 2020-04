Ascolti tv lunedì 6 aprile 2020 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 6 aprile 2020? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite. Su Rai 1 è andata in onda in replica un episodio de Il commissario Montalbano, dal titolo Un diario del ’43. Su Canale 5 invece spazio al film di Ficarra e Picone Il 7 e l’8. Su Rai 2 una nuova puntata in replica del divertente show Stasera tutto è possibile, mentre su Rai 3 in prima visione le inchieste di Report, la trasmissione di Sigfrido Ranucci, con al centro l’epidemia da Covid-19. Rete 4 proponeva l’approfondimento Quarta repubblica, mentre su Italia 1 un nuovo film della saga di Harry Potter, con a prima parte dell’ultimo capitolo dal titolo I doni della morte. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 6 aprile 2020?

Ascolti tv 6 aprile 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Notizia in aggiornamento Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Notizia in aggiornamento Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri Notizia in aggiornamento

