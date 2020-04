Il 7 e l’8, il film con Ficarra e Picone: trama, cast, trailer e streaming

Avete presente il duo comico formato da Ficarra e Picone? Canale 5 ha deciso di riproporre su Il 7 e l’8, film del 2007 diretto proprio da Salvatore Ficarra, Valentino Picone e Giambattista Avellino. Insieme al duo comico, debutta sul grande schermo la ballerina Eleonora Abbagnato.

Tra le curiosità de Il 7 e l’8? Il film è stato candidato anche ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento per il miglior regista esordiente: questo, infatti, è stato il loro primo esperimento di regia. Vediamo qual è la trama del film, il cast e dove vederlo in tv e in streaming.

Il 7 e l’8, la trama del film

Ambientato a Palermo, il film racconta la storia di Tommaso Scavuzzo e Daniele La Blasca, due ragazzi molto diversi tra loro: Tommaso è un ragazzo poco affidabile per natura, è un ladruncolo di segnaletica stradale e taroccatore professionista che vive precario da tempo, con la madre vedova e la sorella Eleonora, dalla bellezza disarmante. Daniele invece è quello che tutti definiscono un bravo ragazzo, il carattere mite e sottomesso, studia Giurisprudenza ed è soffocato dalla fidanzata Marcella – una ragazza molto determinata ad austera, assistente di un grande docente universitario – e il padre, molto severo, che nella vita è un colonnello dei carabinieri, ossessionato dalla disciplina e dall’educazione. L’uomo ha sempre ripetuto a suo figlio di prendere le distanze dai tipi poco raccomandabili. Quando poi le strade di Tommaso e Daniele s’incrociano, il destino è ormai già segnato. I due, così differenti tra loro, sono nati lo stesso giorno, nella stessa città e nello stesso ospedale.

Il 7 e l’8, il cast | Trailer

Chi vediamo nel cast? Partiamo da Tommaso e Daniele, i protagonisti interpretati rispettivamente da Salvatore Ficarra e Valentino Picone. Eleonora è interpretata dall’omonima Eleonora Abbagnato, mentre Marcella è interpretata da Barbara Tabita. Il Colonnello invece è interpretato da Andrea Tidona, mentre nel cast vediamo anche Lucia Sardo, Consuelo Lupo, Remo Girone che interpreta il frate Antonio, Arnoldo Foà che interpreta il padre superiore e Tony Sperandeo che interpreta Gino la Monica.

Il 7 e l’8, dove vedere il film: tv e streaming

Ma dove vedere Il 7 e l’8? Il film va in onda su Canale 5 lunedì 6 aprile alle ore 21:25. Il canale Mediaset è disponibile al tasto cinque del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 505 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming, tramite smartphone pc e tablet, può collegarsi a MediasetPlay, la piattaforma che mette a disposizione dell’utente tutti i contenuti che vanno in onda in tv.