Il commissario Montalbano – Un diario del ’43: la trama dell’episodio stasera su Rai 1

Il commissario Montalbano è sicuramente un usato sicuro per la Rai, che infatti in queste settimane di quarantena a causa del Coronavirus ha deciso di mandare in replica alcune delle puntate più amate della fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. Questa sera, 6 aprile 2020, va in onda l’episodio Un diario del ’43, trasmesso per la prima volta nel febbraio 2019.

Tutto quello che c’è da sapere su Il Commissario Montalbano – Un diario del ’43

Nel cast alcuni degli attori più amati da sempre dal pubblico che segue le avventure del commissario di Vigata, interpretato come sempre da Luca Zingaretti. Al suo fianco troviamo Catarella nei cui panni c’è Angelo Russo, e i fidati collaboratori di Montalbano Mimì Augello e Fazio sono stati interpretati rispettivamente da Cesare Bocci e Peppino Mazzotta.

Nel cast anche Selene Caramazza, Giulio Brogi, Roberta Caronia, Marco Basile, Roberto Nobile, Aldo La Spina, Davide Lo Verde, Giovanni Guardiano, Rosa Giustolisi, Aglaia Mora, Angelo Tosto, Silvia La Monaca, Francesco Colaiemma, Nellina Laganà, Nino Bellomo, Lorenzo Adorni, Fabrizio Romano, Dominic Chianese e con la partecipazione di Sonia Bergamasco che veste i panni dell’amata Livia. Ma qual è la trama de Il commissario Montalbano – Un diario del ’43, in onda stasera su Rai 1? Scopriamolo insieme.

Il commissario Montalbano – Un diario del ’43: il cast

Montalbano Un diario del ’43: la trama della puntata di stasera

Montalbano in questo episodio è chiamato a fare i conti con tre storie che riemergano dal passato: la scoperta, dopo la demolizione di un vecchio silos, di un diario scritto nell’estate del 1943 da un ragazzo che allora aveva quindici anni, un certo Carlo Colussi.

Il giovane, all’epoca vicino all’ideologia fascista, confessa di aver compiuto un atto terribile all’indomani dell’8 settembre 1943, giorno dell’armistizio. Si tratta di una giorno stesso della scoperta del diario che dà il titolo all’episodio, si presenta da Montalbano un novantenne dall’aria arzilla, un certo John Zuck.

L’uomo, originario di Vigata, durante la guerra fu fatto prigioniero dagli americani. Vista anche la morte di entrambi i genitori in un incidente stradale, John decise poi di rimanere in America e farsi lì una vita. Tornato nel paese siciliano, l’anziano scopre che il suo nome è stato inserito erroneamente sulla lapide dei caduti in guerra.

Chiede allora aiuto al Commissario Montalbano, secondo la trama dell’episodio di stasera Un diario del ’43, per far cancellare il suo nome dal monumento. Montalbano, che trova molto simpatico l’italo-americano, prende a cuore la sua pirandelliana vicenda. Il giorno dopo l’incontro con Zuck un altro novantenne, Angelino Todaro, uno dei più ricchi imprenditori della città, viene trovato morto. Chi l’ha le luminarie della festa di San Calorio, Montalbano capirà che le tre storie – il diario del ’43, quella di Zuck e quella di Todaro – sono collegate fra loro. Ma in modo del tutto sorprendente e tragico. Appuntamento dunque stasera 6 aprile 2020 con Il commissario Montalbano Un diario del ’43 su Rai 1 in prima serata.

