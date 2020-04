Il commissario Montalbano – Un diario del ’43: il cast della nuova puntata

Questa sera, 6 aprile 2020, torna su Rai 1 Il commissario Montalbano, la storica fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri e con protagonista Luca Zingaretti. Nel cast tanti attori celebri e amati dal pubblico. L’episodio in onda stasera si intitola Un diario del ’43, ed è stato trasmesso per la prima volta nel febbraio del 2019.

Durante questa fase di emergenza rappresentata dal Coronavirus, la Rai ha deciso di riproporre in replica alcuni degli episodi più amati dal pubblico della serie campione d’incassi che vede protagonista il commissario di Vigata. Ma qual è la trama e di cosa parla Un diario del ’43?

Secondo la trama di Un diario del ’43, in questa puntata il Commissario Montalbano si trova a dover fare i conti con tre storie che gli si presentano davanti. Innanzitutto la scoperta di un diario scritto nell’estate del 1943 da un ragazzo vicino alle ideologie del fascismo nel quale confessa di aver compiuto un atto terribile all’indomani dell’armistizio dell’8 settembre 1943: si tratta di una strage.

La seconda storia è quella di un novantenne, John Zuck, vigatese di nascita, che si presenta dal Commissario Montalbano chiedendogli un favore: l’anziano uomo, tornato dall’America dove era rimasto a vivere anche dopo la fine della guerra, scopre che il suo nome è stato inserito erroneamente sulla lapide dei caduti in guerra e chiede così al personaggio interpretato da Luca Zingaretti di aiutarlo a risolvere questo disguido.

Intanto contemporaneamente un altro novantenne, Angelino Todaro, uno dei più ricchi imprenditori della città, viene trovato morto. Tra le luminarie della festa di San Calorio, Montalbano capirà che le tre storie sono collegate fra loro, ma in modo del tutto sorprendente e drammatico.

Il commissario Montalbano – Un diario del ’43: il cast

Tanti gli attori celebri e amati dal pubblico nel cast di Un diario del ’43, l’episodio in onda stasera, 6 aprile 2020, su Rai 1 dalle 21.25. Ovviamente non poteva mancare Luca Zingaretti nei panni del commissario di Vigata. Nel cast anche Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Selene Caramazza, Angelo Russo, Giulio Brogi, Roberta Caronia, Marco Basile, Roberto Nobile, Aldo La Spina, Davide Lo Verde, Giovanni Guardiano, Rosa Giustolisi, Aglaia Mora, Angelo Tosto, Silvia La Monaca, Francesco Colaiemma, Nellina Laganà, Nino Bellomo, Lorenzo Adorni, Fabrizio Romano, Dominic Chianese e con la partecipazione di Sonia Bergamasco che veste i panni dell’amata Livia. Appuntamento dunque con Il commissario Montalbano – Un diario del ’43 per stasera, 6 aprile 2020, su Rai 1 dalle 21.25.

