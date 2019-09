Ascolti tv giovedì 26 settembre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri giovedì 26 settembre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Ieri sera su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata della fiction con Daniele Liotti Un passo dal cielo. Rai 2 proponeva invece lo speciale No Non è la BBC, condotto da Renzo Arbore in ricordo dell’amico e compagno di tante avventure Gianni Boncompagni, scomparso due anni fa.

Su Rai 3 il film Destini incrociati, su Canale 5 invece una nuova puntata di Eurogames, il Giochi senza frontiere in chiave moderna condotto da Ilary Blasi e Alvin. Infine su Italia 1 la pellicola Bastille Day, mentre su Rete 4 appuntamento con l’approfondimento di Paolo Del Debbio Dritto e rovescio.

Ma chi ha vinto la battaglia degli ascolti tv ieri sera, giovedì 26 settembre 2019? Vediamolo insieme.

Ascolti tv 26 settembre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

A vincere la battaglia degli ascolti tv di ieri sera è la serie di Rai 1 Un passo dal cielo, che conquista 3 milioni 961mila spettatori, con il 18,6% di share. La seconda puntata di Eurogames su Canale 5 totalizza 2 milioni 483mila spettatori, con il 12,4%.

Il 6,9% di share, invece, secondo i dati Auditel, per lo speciale dedicato a Gianni Boncompagni su Rai 2 con Renzo Arbore dal titolo No non è la BBC, visto da 1.338.000 spettatori. Su Italia 1 il film Bastille Day ha intrattenuto 1 milione 189mila spettatori (5,1%).

Rai 3 con il film I destini incrociati totalizza 1.114.000 spettatori e il 5,1% di share. Su Rete 4 Dritto e rovescio ha un ascolto medio di 1.009.000 spettatori con il 5,9% di share. La7 con Piazza Pulita registra 883mila spettatori, con il 5%.

Infine su Tv8 Nessuno mi può giudicare registra 621mila spettatori con il 2,7%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

