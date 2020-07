Appuntamento con l’amore, il film: trama, cast e streaming

Appuntamento con l’amore è una commedia romantica, arrivata in sala per la prima volta nel 2010, diretto da Garry Marshall. Il film racconta 10 storie diverse il cui cordone ombelicale è il giorno di San Valentino. Ambientato a Los Angeles, il film punta su un cast interessante e l’anno seguente, nel 2011, lo stesso regista ha diretto un film simile, con parte dello stesso cast, anche se non costituisce un diretto sequel e s’intitola Capodanno a New York. Ma di cosa parla? Qual è la trama? E chi vediamo in questo cast?

Appuntamento con l’amore, la trama

San Valentino è per antonomasia il giorno più romantico dell’anno, in cui le coppie si sorprendono con fiori e cioccolatini, cene costose al ristorante più in della città e si promettono amore eterno. In questo film, sono tante le coppie prese sotto esame. Abbiamo il fiorista Reed che vuole sposare la fidanzata Morley: la ragazza accetta, testimoni gli amici Ance e Julia, ma molto presto cambia idea e addirittura lo lascia. Su un aereo, intanto, Kate – capitano dell’esercito in congedo per un giorno – conosce Holden, scapolo d’oro, e gli offre un passaggio sulla sua limousine appena atterrati in aeroporto. Julia invece è una maestra, innamorata del dottor Copeland, il quale in realtà è sposato già con Pamela, un dettaglio di cui Julia non è a conoscenza. Julia molto presto troverà un nuovo pretendente, il piccolo Edison, un allievo di 10 anni, che le regalerà un mazzo di fiori. Intanto la babysitter di Edison, Grace, è decisa a perdere la sua verginità con Alex, ma non tutto procede secondo i piani. Invece preferiscono di aspettare Willy e Felicia, due adolescenti che vengono addirittura intervistati alla tv. I nonni di Edison, Edgar e Estelle, devono fare i conti con il loro matrimonio in crisi. Infine il calciatore Sean, gay non dichiarato, vuole porre fine alla propria carriera con l’aiuto di Kara, addetta stampa, la quale organizza ogni anno una festa di San Valentino, ma quella di quest’anno sarà diversa, perché la donna ha una cotta per Kevin. Come finiranno queste storie d’amore? Chi avrà il suo happy ending?

Appuntamento con l’amore, il cast | Trailer

Un cast ricchissimo per questo film. Kate è interpretata da Julia Roberts, mentre Liz è interpretata da Anne Hathaway. Holden è invece Bradley Cooper, mentre Kara è interpretata da Jessica Biel. Jessica Alba invece interpreta Morley Clarkson, mentre Ashton Kutcher è Reed Bennett. Emma Roberts invece interpreta Janice, Jennifer Garner è Julia, Patrick Dempsey è Harrison Copeland, Eric Dane è Sean Jackson e Topher Grace è Jason. Jamie Foxx interpreta Kevin Briggs, Carter Jenkins è Alex, Queen Latifah è Drew Goss e George Lopez è Alphonso.

Il cast completo di Appuntamento con l’amore

Appuntamento con l’amore, dove vedere il film: tv e streaming

Dove vedere in tv il film Appuntamento con l’amore? La pellicola va in onda su Canale 5 stasera, lunedì 13 luglio 2020, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky. Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: Appuntamento con l’amore è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

Dove vedere Canale 5 in streaming

