Appuntamento con l’amore, il cast del film

Appuntamento con l’amore, intitolato in lingua originale Valentine’s Day, è una commedia romantica il cui punto di forza – oltre al tema centrale, quale l’amore – è il cast da urlo. Una storia che intreccia tantissime sotto trame, per cui non esiste un solo protagonista, ma tanti, tantissimi protagonisti. Una storia corale portata al cinema nel 2010 dal regista Garry Marshall il quale, soddisfatto forse dell’esperienza, l’anno seguente ha deciso di realizzare un’altra storia corale, Capodanno a New York, con metà del cast che vediamo in questo film: ciò nonostante, Capodanno a New York non è inteso come il sequel di Appuntamento con l’amore. Il film arriva su Canale 5 questa sera, lunedì 13 luglio 2020, in prima serata. La storia è ambientata a Los Angeles il giorno di San Valentino e vedrà tantissime coppie, già nate, scoppiate o in procinto di diventare qualcosa, incastrarsi le une con le altre. Vediamo qual è il cast.

Tutto sul film Appuntamento con l’amore

Appuntamento con l’amore, chi vediamo nel cast del film

Analizziamo il cast del film partendo dalle coppie. Reed il fiorista è interpretato da Ashton Kutcher, conosciuto per tanti film (Amici, amanti e…, Jobs, Capodanno a New York), la sua anima gemella dovrebbe essere Morley, la fidanzata interpretata da Jessica Alba (Fantastici 4). Gli amici di Morley sono Ance e Julia, quest’ultima interpretata da Jennifer Garner. Altri personaggi che vediamo nel cast sono Kate, capitano dell’esercito, interpretata da Julia Roberts, che conosce lo scapolo Holden, interpretato da Bradley Cooper (A Star Is Born). Julia s’innamora del dottor Copeland, interpretato da Patrick Dempsey.

Nel cast di Appuntamento con l’amore vediamo poi Kara interpretata da Jessica Biel, Janice interpretata da Emma Roberts (sì, la nipote di Julia Roberts), Eric Dane (Grey’s Anatomy) che interpreta Sean Jackson, Anne Hathaway (Il diavolo veste Prada) che interpreta Liz e Jamie Foxx che interpreta Kelvin Briggs. Carter Jenkins interpreta Alex, mentre Queen Latifah interpreta Drew Goss, mentre George Lopez è Alphonso. E ancora vediamo Taylor Swift, Taylor Lautner, Shirley MacLaine, Kathy Bates, Bryce Robinson, Brooklyn Proulx, Jonathan Morgan Heit, Matthew Walker. Appuntamento con l’amore vi attende su Canale 5 lunedì 13 luglio 2020 ore 21:25.

Potrebbero interessarti 47 Ronin: trama, cast e streaming del film con Keanu Reeves Il giovane Montalbano – L’uomo che andava appresso ai funerali: il cast completo Il giovane Montalbano – L’uomo che andava appresso ai funerali: trama, anticipazioni