Amici 2022, il serale: i cantanti in gara

Maria De Filippi propone una nuova edizione di Amici 2022, il serale. Sono diciotto i concorrenti che hanno superato le prime fasi e sono pronti a sfidarsi a partire da sabato 19 marzo 2022, alle ore 21:20 su Canale 5. Soltanto uno di loro potrà essere proclamato vincitore ma, nell’attesa, conosciamo chi sono i cantanti in gara del talent show. Il programma andrà in onda per nove puntate, la finale è prevista per maggio 2022 e, in studio, oltre alla conduttrice e ai professori ci sarà anche la giuria. Ma chi sono i cantanti in gara di Amici 2022, il serale? Vediamolo insieme.

Cantanti in gara

Come ogni anno, Amici è diviso tra cantanti e ballerini in modo equo. Per questo, anche il serale del 2022 è composto da nove cantanti. Ecco chi sono:

Aisha Maryam Samb

Alberto La Malfa

Alex (Alessandro Rina)

Calma (Marco Barbieri)

Crytical (Francesco Paone)

Gio Montana (Giovanni Niro)

LDA (Luca D’Alessio)

Luigi Strangis

Sissi (Silvia Cesana)

Aisha è la concorrente più giovane di questa edizione, poiché ha 17 anni e ha origini metà napoletane e metà senegalesi. Albe invece viene da Alfianello, provincia di Brescia, e ha 22 anni. Alex invece ha 21 anni e viene da Como, mentre Calma viene da Pesaro e ha 23 anni. Gio Montana è milanese e ha 22 anni, mentre LDA è napoletano e ha 18 anni. Luigi viene da Lamezia Terme e ha 20 anni, mentre Sissi, 18 anni, viene da Merone in provincia di Como.

Amici 2022, serale: streaming e TV

Abbiamo visto chi sono i ballerini in gara ad Amici 2022, il serale, ma dove vedere in diretta tv e streaming il programma di Maria De Filippi? Semplice: vi basterà accendere il televisore, a partire da sabato 19 marzo 2022 tutte le settimane alle ore 21:20 premendo il tasto 5 del telecomando, oppure il tasto 505 per la versione HD. Se invece vi interessa seguire il programma in diretta streaming, avete varie alternative. La prima è accedere via desktop a MediasetPlay previa registrazione gratuita. La seconda è scaricare l’App di MediasetPlay compatibile con smartphone, tablet e smart TV. La terza invece è utilizzare la piattaforma di WittyTV. In entrambe le alternative streaming, è possibile recuperare gli episodi già andati in onda.