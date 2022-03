Amici 2022, il serale: concorrenti, squadre, giudici, quante puntate e streaming

L’appuntamento con Amici 2022, il serale è finalmente arrivato. Gli appassionati del talent show di Canale 5 saranno felici di sapere che Maria De Filippi condurrà ancora una volta le squadre del serale verso la vittoria. Dopo l’appuntamento pomeridiano durato mesi durante il weekend di Canale 5, Amici 2022 approda finalmente in prima serata e, come da tradizione, si colloca di sabato sera. Di seguito vediamo tutto quello che bisogna sapere sulla nuova edizione di Amici di Maria De Filippi: i concorrenti, le squadre, i giudici, da quante puntate è composto e dove vederlo in TV e streaming.

Concorrenti: le squadre

Chi sono i concorrenti di Amici 2022 che accedono al serale e quali sono le squadre lo scopriamo subito. Come l’anno precedente, anche questa edizione del reality show di Mediaset può contare su 18 allievi che accedono alla programmazione del sabato sera. I concorrenti sono stati divisi in tre squadre, che si sfideranno nel corso delle serate. Ogni squadra è guidata da una coppia di professori, che rappresentano sia canto che ballo. Le squadre di professori sono così composte:

Anna Pettinelli e Veronica Peparini

Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi

Di seguito vediamo quindi le tre squadre. I concorrenti che fanno parte della squadra Pettinelli-Peparini sono in totale cinque:

Albe, cantante

Crytical, cantante

John Erik, ballerino

Alice, ballerina

Dario, ballerino

Fanno parte invece della squadra Cuccarini-Todaro ben sei allievi divisi equamente tra ballerini e cantanti:

Aisha, cantante

Alex, cantante

Sissi, cantante

Christian, ballerino

Nunzio, ballerino

Serena, ballerina

Ultima squadra è quella composta da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, formata da sette allievi, quattro cantanti e tre ballerini:

Calma, cantante

Gio Montana, cantante

LDA, cantante

Luigi, cantante

Carola, ballerina

Leonardo, ballerino

Michele, ballerino

Chi sono i giudici

Una volta assimilato chi sono i concorrenti e chi li guiderà, scopriamo invece chi sono i giudici di Amici 2022 il serale. Come è ben noto da tempo, il programma ha un’unica, iconica conduttrice, che è Maria De Filippi. Al suo fianco, la conduttrice ha voluto una giuria scoppiettante il cui compito è quello di valutare, insieme ai professori e al pubblico in studio, le esibizioni dei concorrenti di serata in serata. Secondo le prime anticipazioni riportate da Davide Maggio, pare che Maria De Filippi abbia puntato su un cavallo vincente, confermando i giudici delle precedenti edizioni. Dovrebbero quindi tornare in studio come giudici:

Stefano De Martino

Emanuele Filiberto

Stash

Amici 2022, il serale: quante puntate

Ora che abbiamo appurato che il serale di Amici 2022 parte sabato 19 marzo, alle ore 21:20, passiamo invece ad un altro focus che interessa il pubblico di Mediaset: da quante puntate è composto il serale? Il programma di Maria De Filippi dovrebbe durare circa nove puntate, di conseguenza andrebbe in onda il sabato sera per le prossime nove settimane, quindi poco più di due mesi salvo imprevisti. Di seguito ecco la programmazione completa di Amici 2022 (che, precisiamo, potrebbe subire variazioni):

Prima puntata, sabato 19 marzo 2022

Seconda puntata, sabato 26 marzo 2022

Terza puntata, sabato 2 aprile 2022

Quarta puntata, sabato 9 aprile 2022

Quinta puntata, sabato 16 aprile 2022

Sesta puntata, sabato 23 aprile 2022

Settima puntata, sabato 30 aprile 2022

Ottava puntata, sabato 7 maggio 2022

Nona puntata, sabato 14 maggio 2022

Streaming e TV

Ma dove vedere in TV e in diretta streaming il serale di Amici 2022? Il reality show di Maria De Filippi, come già anticipato, arriva in prima serata su Canale 5 a partire da sabato 19 marzo 2022 alle ore 21:20 circa. Il canale principale di Mediaset è disponibile al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre (anche 505 per la versione HD per cambio decoder). Chi invece vuole seguire in diretta streaming il programma, può accedere gratuitamente alla piattaforma di MediasetPlay. Come funziona? Bisognerà registrarsi, gratuitamente, dopodiché accedere ai contenuti in diretta. Se vi torna più comodo seguire il programma tramite smartphone, tablet o smart TV è disponibile anche l’App di Mediaset, da scaricare gratuitamente sui vostri dispositivi. Inoltre, grazie alla funzione on demand, è possibile recuperare le puntate già andate in onda del programma. Infine è possibile seguire gli appuntamenti pomeridiani anche attraverso il sito WittyTV.