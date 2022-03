Amici 2022, il serale: i concorrenti, le squadre

Chi sono i concorrenti del serale di Amici 2022 e di quale squadra fanno parte? Il reality show di Maria De Filippi torna in prima serata, di sabato, ad occupare il pubblico italiano con sfide di canto e ballo. Per la nuova edizione, i concorrenti hanno dapprima affrontato sfide mostrate con il day time e durante i pomeriggi del fine settimana, ma soltanto in 18 hanno potuto continuare il sogno, accedendo alla fase finale del programma. Maria De Filippi anche quest’anno ha voluto in studio una giuria vincente, che avrà il compito di affiancare il voto di pubblico e professori. Ma chi sono i concorrenti del serale di Amici 2022?

I concorrenti

Come già detto, quest’anno sono nuovamente in diciotto ad aver superato la prima fase di Amici 2022. I concorrenti del serale del talent show sono stati divisi in tre squadre, ognuna guidata da una coppia di professori che rappresentano sia ballo che canto. Mentre c’è una squadra che presenta un numero inferiore, di conseguenza vi è un’altra più numerosa. Le squadre in questione sono tre:

Anna Pettinelli e Veronica Peparini

Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi

Dopo aver formato le tre squadre guidate dai docenti, è la volta di vedere quali concorrenti sono stati assegnati alle rispettive tre squadre. Per quanto riguarda la coppia Anna Pettinelli e Veronica Peparini, la squadra è composta da cinque concorrenti:

Albe, cantante

Crytical, cantante

John Erik, ballerino

Alice, ballerina

Dario, ballerino

Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro invece hanno scelto l’equilibrio perfetto con tre cantanti e tre ballerini:

Aisha, cantante

Alex, cantante

Sissi, cantante

Christian, ballerino

Nunzio, ballerino

Serena, ballerina

Infine, la squadra più numerosa è quella di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi composta da:

Calma, cantante

Gio Montana, cantante

LDA, cantante

Luigi, cantante

Carola, ballerina

Leonardo, ballerino

Michele, ballerino

Streaming e TV

Ora che abbiamo scoperto chi sono i concorrenti di Amici 2022, è giusto anche valutare dove vedere il serale. Il programma arriva in prima serata e in chiaro su Canale 5 a partire da sabato 19 marzo 2022, alle ore 21:20. Il reality show è disponibile al tasto 5 del telecomando (505 per HD). Se invece volete seguire in diretta streaming le puntate potete accedere a MediasetPlay, sia tramite desktop che via App. Inoltre è possibile recuperare gli appuntamenti già trasmessi in diretta tramite la funzione on demand di MediasetPlay.