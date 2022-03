Amici 2022, il serale: i ballerini in gara

Torna l’appuntamento ben gradito con il serale di Amici 2022. Il programma va in onda dal 2001 su Canale 5 grazie a Maria De Filippi, iconica conduttrice che ha portato Mediaset verso lo splendore televisivo. Il talent show si conferma essere tra i più attesi dell’anno e, per l’edizione 2022, ha selezionato nuovamente diciotto concorrenti da portare al serale. Come da tradizione, si tratta di un mix tra cantanti e ballerini, ognuno dei quali assegnato ad una squadra. Per il 2022, le squadre in totale sono tre, ognuna guidata da una coppia di professori. Ma chi sono i ballerini in gara ad Amici 2022, il serale? Scopriamolo insieme.

Chi sono i ballerini in gara

Chi sono i ballerini in gara ad Amici 2022, il serale? In totale, i ballerini che hanno potuto accedere all’ultima fase del talent show sono 9:

Alice Del Frate

Carola Puddu

Christian Stefanelli

Dario Schirone

John Erik De La Cruz

Leonardo Lini

Michele Esposito

Nunzio Stancampiano

Serena Carella

Cosa sappiamo dei ballerini in gara? Alice ha 20 anni e arriva da Sacile, in provincia di Pordenone. Carola invece ha la stessa età, ma viene da Selargius, in provincia di Cagliari. Christian invece è tra i più piccoli dei ballerini in gara, poiché ha 18 anni e viene da Brembo, in provincia di Bergamo. Dario, 21 anni, viene da Lizzano in provincia di Taranto, mentre John Erik ha origini filippine, vive a Roma e ha 25 anni. Leo, 22 anni, viene da Bassano del Grappa, mentre Michele – suo coetaneo – viene da Teverola, in provincia di Caserta. Anche Nunzio e Serena hanno entrambi 18 anni: il primo viene da Adrano, la seconda da Cerignola.

Amici 2022, serale: streaming e TV

Abbiamo visto chi sono i ballerini in gara ad Amici 2022, il serale, ma dove vedere in diretta tv e streaming il programma di Maria De Filippi? Semplice: vi basterà accendere il televisore, a partire da sabato 19 marzo 2022 tutte le settimane alle ore 21:20 premendo il tasto 5 del telecomando, oppure il tasto 505 per la versione HD. Se invece vi interessa seguire il programma in diretta streaming, avete varie alternative. La prima è accedere via desktop a MediasetPlay previa registrazione gratuita. La seconda è scaricare l’App di MediasetPlay compatibile con smartphone, tablet e smart TV. La terza invece è utilizzare la piattaforma di WittyTV. In entrambe le alternative streaming, è possibile recuperare gli episodi già andati in onda.