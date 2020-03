Coronavirus, Alessandra Tripoli non parteciperà alla prossima edizione di Ballando con le stelle

Alessandra Tripoli, storica ballerina di Ballando con le stelle, non prenderà parte alla prossima edizione del programma della Rai a causa del Coronavirus. La maestra di danza è recentemente tornata da Hong Kong e, seguendo le nuove direttive (adoperate anche dai programmi televisivi della Rai), la Tripoli – per ragioni precauzionali – non potrà svolgere le prove di Ballando con le stelle. Uno dei volti più amati del programma dovrà dunque saltare un’edizione.

Correva l’anno 2014 e Alessandra entrava in punta di piedi nel cast di Ballando con le stelle: è grazie a questo programma che ha ottenuto grande popolarità, ancor di più quando, nel 2018, ha portato alla vittoria Cesare Bocci. L’anno scorso, Alessandra Tripoli ha ballato in coppia con Ettore Bassi. Chi sperava di vederla anche quest’anno purtroppo rimarrà deluso. La Tripoli torna spesso a Hong Kong, dove ha comprato casa con il marito (Luca Urso) qualche anno fa: “Abbiamo preso una casa a Hong Kong, dove ci siamo esibiti tanto in passato e dove i ballerini italiani sono richiestissimi. Lì abbiamo iniziato a insegnare in alcune scuole di ballo e organizziamo molti spettacoli”, aveva raccontato la ballerina in un’intervista al settimanale Di Più. “Tutt’ora facciamo avanti e indietro tra Roma, dove viviamo per lavoro, la Sicilia, dove ci sono le nostre famiglie, e la Cina: è una vita frenetica”.

L’ultima volta che Alessandra Tripoli ha preso un aereo per raggiungere l’amata Hong Kong era agli inizi di gennaio. Le fotografie pubblicate dalla ballerina su Instagram testimoniano i suoi continui spostamenti: non soltanto Hong Kong, ma anche New York, Canton e poi Bali. I primi di febbraio, la Tripoli ha spiegato di non poter tornare a Hong Kong: “Considerate le restrizioni dovute al Coronaviru, non è più un’opzione sicura, quindi rimarrò bloccata a Bali per altri tre giorni e come se non bastasse andrò a Los Angeles con la valigia piena di costumi da bagno”. Attualmente, Alessandra è ferma in Sicilia con la sua famiglia. In alcune Instagram Stories, la ballerina ha spiegato la situazione della sua regione: “Le scuole di ballo sono chiuse, quindi non posso neanche insegnare”. Gli autori di Ballando con le stelle, seguendo le direttive del governo, hanno preferito non correre rischi decidendo di non includere la Tripoli nella prossima edizione, in partenza su Rai 1 il 28 marzo 2020.

